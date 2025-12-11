Ajax heeft nog een hele kleine kans om de tussenronde van de Champions League te bereiken, zo heeft statistiekenbureau Opta berekend. De Amsterdammers wonnen woensdag met 2-4 bij Qarabag en voorkwamen daarmee vooralsnog uitschakeling in de competitiefase van het miljardenbal.

Ajax kende dit seizoen een dramatische start in de Champions League. Tot deze week wisten de Amsterdammers nog geen punt te pakken. In de eerste vijf duels werd er achtereenvolgens verloren van Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0), Chelsea (5-1), Galatasaray (0-3) en Benfica (0-2). Ook woensdag leek het voor de Amsterdammers mis te gaan, aangezien Qarabag lange tijd een 2-1 voorsprong had. Twee treffers van Oscar Gloukh en een van Anton Gaaei in de laatste tien minuten zorgden er echter voor dat de ploeg van Fred Grim de eerste zege van het Champions League-seizoen boekte.

Niet alleen redden de Amsterdammers de eer met de zege in Baku, ook behielden ze een heel kleine kans om de tussenronde van het belangrijkste Europese toernooi te bereiken. Waar er vorig seizoen elf punten nodig waren om de competitiefase te overleven, is het volgens de rekenkundigen mogelijk om met negen punten de volgende ronde te bereiken. Daarbij zal het doelsaldo waarschijnlijk belangrijk zijn.

Om uitschakeling te voorkomen, moet de ploeg van Grim hoe dan ook zeges boeken op bezoek bij Villarreal en thuis tegen Olympiakos, het liefst met ruime cijfers. De Spaanse ploeg behaalde dit seizoen pas een punt in de Champions League, terwijl de Grieken tot dusver vijf punten pakten. Weet Ajax beide duels te winnen, zal het wel afhankelijk zijn van de resultaten op andere velden. Opta schat de kans dat de Amsterdammers de tussenronde bereiken niet al te hoog in: 0,91 procent.

PSV maakt goede kans

PSV maakt daarentegen wel een zeer goede kans om de tussenronde te bereiken, stelt Opta. De ploeg van Peter Bosz, die deze week met 2-3 verloor van Atlético Madrid en daardoor op acht punten bleef steken, maakt ruim tachtig procent kans om de tussenronde te bereiken. Directe plaatsing voor de achtste finales lijkt wel uit zicht, aangezien dat volgens Opta maar een kans van 0,16 procent is. PSV speelt in de laatste wedstrijden nog tegen Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis).