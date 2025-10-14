Jon Dahl Tomasson is per direct ontslagen als bondscoach van Zweden, zo bevestigt de Zweedse voetbalbond SvFF. De Deense oefenmeester stond al onder immense druk bij het Scandinavische land en die was er niet minder op geworden na de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Kosovo. Zweden heeft daardoor nog een minimale kans om zich te kwalificeren voor het WK van 2026.

Zweden begon de WK-kwalificatie onder Tomasson in september dramatisch met een gelijkspel tegen Zweden en een 2-0 nederlaag op bezoek bij Kosovo. Na de 0-2 nederlaag tegen Zwitserland in Stockholm keerde het publiek zich ook nog massaal tegen de oud-Feyenoord-aanvaller. In de Friends Arena hingen felle spandoeken met teksten als 'Stap op, JDT' en 'Deense idioot', terwijl er luide fluitconcerten klonken toen de naam van Tomasson voor de wedstrijd werd omgeroepen. Ook werd Janne Andersson, die tussen 2016 en 2023 aan het roer stond bij Zweden, luidkeels toegezongen.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met Kosovo van maandagavond was derhalve ook een must-win voor Tomasson en Zweden. In eigen huis ging Blågult echter met 0-1 onderuit, waardoor kwalificatie voor het wereldkampioenschap van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada schier onmogelijk is. Zweden bungelt onderaan de kwalificatiepoule met slechts één punt uit vier wedstrijden.

Technisch directeur Kim Källström liet na de nederlaag tegen Kosovo weten eerst te willen evalueren, maar nog geen 24 uur na het duel is toch besloten om Tomasson, die in maart 2024 werd aangesteld als bondscoach, de aan uit te sturen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Zweden voortijdig een bondscoach ontslaat. Voorgaande coaches namen pas afscheid na afloop van het contract.

"We hebben een groep spelers waar we enorm in geloven en we willen nieuwe kansen voor hen creëren om te presteren" aldus Källström in een persbericht. "We hebben er vertrouwen in dat dit team het WK kan halen als er in maart een kans is op de play-offs. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Jon te bedanken voor deze periode. Jon is professioneel geweest in zijn relatie met de spelers, de leiders in de nationale staf en met SvFF. Het is altijd jammer om uit elkaar te gaan, maar voetbal draait om resultaten en we hebben een punt bereikt waarop resultaten niet meer voldoende zijn", besluit de technisch directeur.

Zweden speelt in de interlandperiode van november nog een uitwedstrijd tegen Zwitserland (15 november) en sluit de kwalificatie vervolgens af met een thuiswedstijd tegen Slovenië (18 november).

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!