Voormalig Premier League-scheidsrechter David Coote heeft in de rechtbank toegegeven dat hij een aanstootgevende afbeelding van een kind heeft gemaakt, meldt de BBC. Deze afbeelding zou de arbiter hebben gemaakt op 2 januari 2020, toen hij nog actief was als scheidsrechter in het betaalde voetbal. De 43-jarige ex-arbiter hangt nu een celstraf boven het hoofd.

Coote, die als videoscheidsrechter actief was op het afgelopen EK, is al vaker in opspraak geraakt. Zo publiceerde The Sun in november vorig jaar de bewuste video, waarin te zien is hoe Coote met een bankbiljet een wit poeder opsnuift. De beelden zouden zijn geschoten op 6 juli 2024, één dag nadat Coote als assistent-VAR had opgetreden bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk (3-5 na strafschoppen). De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL had de arbiter op dat moment al op non-actief gezet vanwege een ander opgedoken filmpje, waarin Coote voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp 'een Duitse klootzak' noemt. Uiteindelijk werd Coote in december 2024 ontslagen door scheidsrechtersbond PGMOL.

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien kwam Coote nog twee keer in het nieuws. In januari 2025 gaf hij een emotioneel interview aan The Sun waarin hij uit de kast kwam als homoseksueel. Het feit dat hij zijn geaardheid jarenlang verborgen heeft gehouden was volgens de arbiter één van de redenen waarom hij cocaïne ging gebruiken. Afgelopen zomer verscheen er wéér een artikel over Coote in The Sun, waarin een Liverpool-fan aangaf not amused te zijn geweest toen de ontslagen scheidsrechter plotseling als pakketbezorger voor zijn deur stond.

Vorige maand werd bekend dat Coote is aangeklaagd voor het maken van een 'aanstootgevende afbeelding' van een kind. De politie van Nottinghamshire laat tegenover het medium weten een videobestand in beslag te hebben genomen in februari van dit jaar. De ex-arbiter is op 12 augustus officieel aangeklaagd en is sindsdien op voorwaardelijke borgtocht vrij. De voormalig scheidsrechter moest dinsdag voorkomen in de rechtbank van Nottingham voor het maken van de 'aanstootgevende afbeelding' van een kind en hij bekende schuld. Op 11 december wordt meer duidelijkheid over de straf die Coote te wachten staat. Dan moet hij opnieuw verschijnen in de rechtbank.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.