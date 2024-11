‘Veelbesproken scheidsrechter Coote betrapt met cocaïne tijdens EK’

De problemen voor de Engelse scheidsrechter David Coote stapelen zich in rap tempo op. In een nieuwe gelekte video, gepubliceerd door The Sun, is te zien hoe de arbiter een wit poeder, vermoedelijk cocaïne, snuift. De video zou tijdens het Europees kampioenschap zijn opgenomen.

Coote kreeg maandag een schorsing opgelegd van PGMOL, de Engelse scheidsrechtersbond, nadat een video van hem was uitgelekt. Op de beelden was te zien hoe de scheidsrechter, die bekend staat als fan van Manchester United, zowel Liverpool als toenmalig trainer Jürgen Klopp beledigde.

Woensdag komt er via The Sun een nieuwe video naar buiten die Coote in verlegenheid brengt. Op de beelden is te zien hoe de scheidsrechter met een dollarbiljet wit poeder opsnuift. De verwachting van de krant is dat het gaat om cocaïne. De video zou zijn opgenomen op 6 juli, een dag na de EK-wedstrijd tussen Frankrijk en Portugal, waarbij Coote als assistent van de VAR actief was. De video, die de scheidsrechter naar een vriend had gestuurd, zou zelfs zijn opgenomen in een hotelkamer betaald door de UEFA.

Enkele dagen daarvoor had Coote volgens The Sun ook al afbeeldingen gestuurd waarop verschillende lijntjes met wit poeder te zien zijn. Ook deze beelden zouden zijn gemaakt in een hotel betaald door de UEFA. Inmiddels is hij ook door de Europese voetbalbond van de internationale wedstrijden afgehaald.

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he's really is finished as a referee!



The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1 — Football Hub (@FootbalIhub) November 13, 2024

