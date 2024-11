‘FA deelt megaschorsing van zeven duels uit aan Bentancur’

gaat een flinke schorsing krijgen voor zijn uitspraken over , zijn ploeggenoot bij Tottenham Hotspur. Verschillende Britse media weten dat de FA de Uruguayaan een schorsing van zeven duels wil opleggen.

Bentancur raakte in juni in opspraak na een optreden op de televisie in zijn geboorteland. De middenvelder van Tottenham Hotspur werd gevraagd of hij een shirtje kon regelen van een teamgenoot. Bentancur reageerde vervolgens: “Die van Sonny. Maar het zou ook een shirt van zijn neef kunnen zijn, ze lijken toch allemaal op elkaar.”

Op social media kreeg de Uruguayaan vervolgens veel woede van Aziaten over zich heen, waarvan sommigen het een ‘racistische grap’ noemen. Bentancur bood daarna snel zijn excuses aan. “Sonny broer! Sorry voor wat er gebeurd is, het was een hele slechte grap! Je weet dat ik van je hou en je nooit in diskrediet zou brengen of jou of iemand anders pijn zou willen doen! Ik hou van je, broer!”, schreef hij in zijn Story op Instagram.

Son vergeeft Bentancur

Son heeft zijn teamgenoot zelf al vergeven. De Zuid-Koreaan gaf aan ‘bijna te moeten huilen’ nadat Bentancur zijn excuses persoonlijk bij hem aanbood. De aanvaller had het moment zelf niet gezien toen Bentancur hem benaderde. “Hij stuurde me een heel lang bericht waarvan ik merkte dat het recht uit zijn hart kwam. Later bood hij op de training publiekelijk nog een keer zijn excuses aan.”

Ondanks dat alles tussen Bentancur en Son dus weer goed is, gaat de FA de middenvelder toch voor zeven duels schorsen. Daarmee komt de Uruguayaan de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar pas weer in actie. Topwedstrijden tegen Chelsea, Liverpool en Manchester City zal hij dan vanaf de tribune moeten bekijken.

