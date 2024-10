Clasie haalt uit na rode kaart: ‘Scheids vond dit een mooi stadion’

is niet te spreken over de keuze van scheidsrechter Manfredas Lukjancukas om David Møller Wolfe van het veld te sturen in de Europa League-wedstrijd op bezoek bij Tottenham Hotspur (1-0). De linksback kreeg vlak voor tijd zijn tweede gele kaart, waarna hij voor de tweede wedstrijd op rij van het veld werd gestuurd. Volgens Clasie werd de scheidsrechter hierin beïnvloed door het stadion.

Tegen een B-ploeg van Tottenham Hotspur wist AZ lang op gelijke hoogte te blijven. Na ruim vijftig minuten spelen kreeg de thuisploeg echter een penalty, die werd benut door Richarlison. De Alkmaarders gingen in de achtervolging, maar zagen het slotoffensief abrupt worden beëindigd na een overtreding van Møller Wolfe op Brennan Johnson, waar de verdediger zijn tweede gele kaart voor kreeg.

Na afloop van het duel wordt Clasie voor de camera van Ziggo Sport gevraagd naar het moment. De middenvelder is hier duidelijk niet over te spreken. “Ja, wat moet je ervan zeggen…”, verzucht de aanvoerder van AZ. “Het is een mooi stadion en ik denk dat de scheids dat ook vond”, haalt hij uit naar Lukjancukas.

Twee rode kaarten voor Møller Wolfe

Voor Møller Wolfe is dit de tweede rode kaart in korte tijd. Afgelopen weekend pakte de Noor ook al een rode prent in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-2). Daarmee zal de verdediger zowel het eerstvolgende Eredivisie-duel en Europa League-duel moeten missen.

𝐑𝐎𝐃𝐄 𝐊𝐀𝐀𝐑𝐓! David Møller Wolfe kan vroegtijdig gaan douchen met een tweede gele kaart 😳#ZiggoSport #UEL #TOTAZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2024

