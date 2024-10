AZ vergeet B-ploeg van Tottenham Hotspur pijn te doen, Møller Wolfe krijgt weer rood

AZ heeft de zware uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur, dat met een B-elftal speelde, met 1-0 verloren. Hiermee kon AZ na de prima resultaten van PSV, Feyenoord en Ajax kon AZ de goede Nederlandse coëfficiëntenweek geen vervolg geven. Een rake penalty van Richarlison besliste het duel. Voor David Mфller Wolfe was het helemaal een vervelende avond. Net als tegen PSV afgelopen weekend, ging de verdediger er met rood (twee keer geel) af. Aanvaller Troy Parrott kon zijn oude club geen pijn doen.

AZ startte met dezelfde basis elf als afgelopen zaterdag tegen PSV, al was dat tegen de Eredivisie koploper maar voor tien minuten toen David Møller Wolfe de rode kaart kreeg. Tottenham leek de wedstrijd op voorhand als een tussendoortje te zien. Spurs-trainer Ange Postecoglou had zijn team op maar liefst negen plaatsen gewijzigd in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen West Ham United afgelopen weekend (4-1 winst). Alleen verdediger Destiny Udogie en middenvelder James Maddison waren ook van de partij in de Londense derby en stonden nu aan de aftrap tegen AZ. Dat betekende ook dat Micky van de Ven niet in actie kwam.

Voor AZ was er na tien minuten wederom een tegenvaller. Ruben van Bommel raakte geblesseerd en evenals tegen PSV was Denso Kasius de vroege invaller. Tegen PSV viel Kasius in al linkervleugelverdediger. Nu kwam de van 22-jarige als rechtsbuiten te spelen. AZ moest zich even settelen in het Totteham Hotspur Stadium. Het was in de openingsfase steeds snel de bal kwijt en legde het af in de duels. Het stond de thuisclub één echt grote kans toe die door Mikey Moore naast werd gekopt. Na een kwart wedstrijd kwam AZ beter in het spel en koos het goed de momenten. Een voorzet van Kasius werd door drie ploeggenoten gemist. Poku, na de komst van Kasius verhuist naar de linksbuiten positie, zorgde met zijn snelle rushes voor veel dreiging. De beste kans kwam uit een corner van Sven Mijnans. Alexandre Penetra kopte goed in, maar doelman Fraser Forster redde knap.

AZ begon de tweede helft met Peer Koopmeiners voor Kristijan Belic. Dat Tottenham met een B-elftal begon betekende wel dat elke wissel een upgrade was. Zo keerde Timo Werner keerde in deel twee niet terug en werd vervangen door Brennan Johnson. Ook eerste spits Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Pape Sarr en Wilson Odobert kwamen nog binnen de lijnen. Daar stond wel het vertrek van Maddison tegenover.

Spurs zette aan in de tweede helft en nadat het een paar keer dreigend was geweest kwam het uit een strafschop van Richarlison op voorsprong. De Brazilaan eiste de bal op nadat Maxim Dekker een overtreding beging op Lucas Bergvall. Aanvoerder Maddison was de aangewezen persoon voor de elfmetertrap, maar gunde het zijn spits om de buitenkans te verzilveren. AZ stond meer onder druk dan voor de rust. Toch kreeg het via Mayckel Lahdo een prima kans. De invaller schoot op Forster. Net toen AZ zich wilde opmaken voor een slotoffensief ontving Møller Wolfe zijn tweede gele kaart. Zijn tien ploeggenoten konden vervolgens niets meer uitrichten.

