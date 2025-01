Ontslagen Engelse scheidsrechter Coote komt in emotioneel interview met verklaring voor cocaïnegebruik

De Engelse ex-scheidsrechter David Coote is in een emotioneel interview met tabloid The Sun uit de kast gekomen als homoseksueel. De 42-jarige arbiter werd in november vorig jaar ontslagen nadat een filmpje opdook waarin hij Liverpool en Jürgen Klopp beledigde. Op een tweede uitgelekte video is te zien hoe Coote, tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, cocaïne lijkt te gebruiken.

Coote was als videoscheidsrechter actief op het EK van afgelopen zomer. The Sun publiceerde in november de bewuste video waarin te zien is hoe Coote met een bankbiljet een wit poeder opsnuift. De beelden zouden zijn geschoten op 6 juli 2024, één dag nadat Coote als assistent-VAR had opgetreden bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk (3-5 na strafschoppen). De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL had de arbiter op dat moment al op non-actief gezet vanwege het filmpje waarin Coote voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp 'een Duitse klootzak' noemt. Uiteindelijk werd Coote ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Engelse scheidsrechter krijgt schorsing opgelegd na tirade in uitgelekte video: 'Klopp is een klootzak'

In een deze maandag gepubliceerd video-interview met The Sun geeft Coote toe dat hij 'niet nuchter' was op het moment dat hij bovengenoemde uitspraken deed. Zijn cocaïnegebruik is volgens de ex-arbiter voortgekomen uit het feit dat hij jarenlang zijn homoseksualiteit verborgen heeft gehouden. "Ik ben pas op mijn 21ste uit de kast gekomen tegenover mijn ouders en tegenover mijn vrienden pas toen ik 25 was. Mijn geaardheid is niet de enige reden dat ik in deze positie ben beland, maar ik zou niet het authentieke verhaal vertellen als ik er niet bij zeg dat ik gay ben en dat ik er enorm mee heb geworsteld om dat verborgen te houden."

"Als jonge scheidsrechter heb ik mijn emoties en mijn geaardheid verborgen. Dat is een goede eigenschap voor een scheidsrechter, maar een verschrikkelijke eigenschap voor een persoon. Dat heeft bij mij tot dit gedrag geleid. Ik heb jarenlang moeite gehad om trots op mezelf te zijn", vervolgt Coote. Volgens de in opspraak geraakte arbiter is er zowel in de voetbalwereld als daarbuiten nog altijd moeilijk om openlijk homoseksueel te zijn. "Ik heb hele onprettige zaken over me heen gehad tijdens mijn loopbaan, als ik open was geweest over mijn geaardheid was het nog moeilijker geweest. Er moet nog veel gebeuren in het voetbal en de rest van de samenleving als het gaat om discriminatie", meent Coote.