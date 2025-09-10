Engelse schandaalscheidsrechter Coote aangeklaagd voor maken aanstootgevende afbeelding van een kind

De ontslagen Engelse scheidsrechter David Coote (43) is aangeklaagd voor het maken van een aanstootgevende afbeelding van een kind, zo meldt The Athletic. Coote raakte vorig jaar in opspraak vanwege uitspraken over Liverpool en voormalig trainer Jürgen Klopp én een video die tijdens het EK in 2024 werd gesloten.

Coote was als videoscheidsrechter actief op het EK van 2024. The Sun publiceerde in november vorig jaar de bewuste video, waarin te zien is hoe Coote met een bankbiljet een wit poeder opsnuift. De beelden zouden zijn geschoten op 6 juli 2024, één dag nadat Coote als assistent-VAR had opgetreden bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk (3-5 na strafschoppen). De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL had de arbiter op dat moment al op non-actief gezet vanwege een ander opgedoken filmpje, waarin Coote voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp 'een Duitse klootzak' noemt. Uiteindelijk werd Coote in december 2024 ontslagen door scheidsrechtersbond PGMOL.

Sindsdien kwam Coote nog twee keer in het nieuws. In januari 2025 gaf hij een emotioneel interview aan The Sun waarin hij uit de kast kwam als homoseksueel. Het feit dat hij zijn geaardheid jarenlang verborgen heeft gehouden was volgens de arbiter één van de redenen waarom hij cocaïne ging gebruiken. Afgelopen zomer verscheen er wéér een artikel over Coote in The Sun, waarin een Liverpool-fan aangaf not amused te zijn geweest toen de ontslagen scheidsrechter plotseling als pakketbezorger voor zijn deur stond.

The Athletic meldt nu dat Coote is aangeklaagd voor het maken van een 'aanstootgevende afbeelding' van een kind. De politie van Nottinghamshire laat tegenover het medium weten een videobestand in beslag te hebben genomen in februari van dit jaar. De ex-arbiter is op 12 augustus officieel aangeklaagd en is sindsdien op voorwaardelijke borgtocht vrij. Coote moet morgen (donderdag 11 september) voorkomen in Nottingham.