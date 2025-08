Nederlandse voetbaltrainer (44) opgepakt in misbruikschandaal

De Nederlandse voetbaltrainer Jamory L. is opgepakt op Cyprus, dat meldt De Telegraaf. De 44-jarige Amsterdammer wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige speler en het afdwingen van naaktfoto's van talenten. Tot voor kort was L. eigenaar van de Cypriotische club APEA Akrotiri

Het schandaal bij APEA Akrotiri is aan het licht gebracht door het Cyprotische medium Philenews en meerdere bronnen van De Telegraaf bevestigen dat de zaak draait om de 44-jarige Nederlander. L. zou al sinds medio juli vastzitten in de gevangenis. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik, het sturen van seksueel getinte berichten en het vragen naar naaktfoto's van de talenten die hij training gaf bij APEA Akrotiri. De trainer zou middels geld en seksspeeltjes hebben geprobeerd de jonge spelers over te halen, iets wat meermaals gelukt zou zijn.

De zaak heeft op Cyprus voor 'een grote schok' gezorgd, zo schrijft De Telegraaf. Zo zijn veel mensen bang om over het schandaal te spreken, ook uit angst voor L. "Iedereen op het eiland in de voetballerij weet ervan”, zegt een anonieme insider tegenover de krant. "Maar niemand durft er veel over te zeggen. Hij is best machtig. Het wordt nu vooral doodgezwegen.”

Halverwege juli werd L. in de boeien geslagen, nadat een zestienjarige speler van APEA Akrotiri medio juni een klacht tegen hem indiende. De coach zou via social media contact met hem hebben gezocht. Dit ging in eerste instantie over trainingen, maar al snel nam het gesprek een andere wending. Zo zou hij een pikante foto hebben gestuurd naar de zestienjarige jongen, met de vraag of hij masturbeerde.

L. al jaren werkzaam binnen de voetbalwereld

L. is al jaren werkzaam als trainer in de voetballerij. In Nederland was hij onder meer actief bij de vrouwentak van FC Twente, waar hij hoofd jeugdopleiding was en assistent-trainer van bij het eerste vrouwenelftal. Daar werkte hij samen met Arjan Veurink, de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. In Nederlands was hij ook werkzaam bij FC Omniworld (de voorloper van Almere City), FC Utrecht, Volendam, SV Huizen. SV Hillegom en Vogido uit Enschede. Daarnaast werkte hij bij de Cypriotische clubs Aris Limassol en Anorthosis Famagusta. Voordat L. op Cyprus neerstrek was L. verbonden aan MLS-club Colorado Rapids.