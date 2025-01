Premier League-speler gearresteerd op het trainingsveld om sekstape

Een speler uit de Premier League is eerder deze week gearresteerd tijdens een training, meldt de Engelse krant The Sun. De speler wordt verdacht van het maken van een sekstape zonder toestemming.

De teamgenoten van de desbetreffende speler reageerden volgens de Engelse krant geschokt, toen twee politieagenten in uniform het veld opliepen om de training te verstoren. De speler werd om 11.00 uur 's ochtends meegenomen en vervolgens gedurende zes uur verhoord. Daarnaast heeft de politie twee telefoons in beslag genomen en de apparaten onderzocht op beelden en video-opnames.

Ploeggenoten dachten in eerste instantie dat het om een grap ging toen de voetballer werd gearresteerd. "Veel sterren dachten in eerste instantie dat het een grap was toen twee agenten in uniform tijdens de training het veld op liepen. Iedereen was vol ongeloof", liet een bron weten in gesprek met The Sun.

Na het verhoor werd de speler weer vrijgelaten. The Sun schrijft dat de speler gisteren terugkeerde op de training en dit weekend gewoon in actie zou kunnen komen voor zijn club in de derde ronde van de FA Cup.

Politie kwam in actie na beschuldiging van vrouw

De politie is in actie gekomen nadat een vrouw de voetballer ervan beschuldigde dat hij de seks stiekem zou hebben gefilmd. Dit terwijl ze nadrukkelijk had gevraagd om dat niet te doen. De vrouw vertelde vervolgens aan vrienden dat ze zich vernederd voelde toen hij hij haar wegstuurde vlak nadat ze in zijn bed hadden gestoeid.

