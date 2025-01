Jack van Gelder maakt Antony belachelijk met één opmerking

Jack van Gelder heeft gereageerd op de arbitragezaak die heeft aangespannen tegen Ajax. Bij het praatprogramma De Oranjewinter duidt Van Gelder de zaak en komt hij met een sneer aan het adres van de Manchester United-flop.

Vrijdag werd duidelijk dat Antony zich een half jaar geleden tot de arbitragecommissie van de KNVB wendde. Hij wil het geld terug dat Ajax in 2022 inhield op zijn salaris, kort voor zijn overstap naar Engeland. Het zou gaan om tonnen. Ajax beboette Antony omdat hij trainingen oversloeg en een wedstrijd ‘ongeoorloofd afwezig’ was, in een poging een transfer te forceren toen Ajax nog geen genoegen nam met de biedingen van Manchester United. Uiteindelijk bereikten beide clubs een akkoord over een bedrag van 95 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen.

“Antony wil wat centen hebben. Hij heeft bij Ajax gespeeld en stond op een gegeven moment in de belangstelling van Manchester United. Dat ging om heel veel geld. Ajax wilde een bepaald bedrag hebben en dat wilde Manchester United in eerste instantie niet betalen. Het duurde en het duurde maar. Antony zette toen zijn hakken in het zand en werd ziek, zwak en misselijk”, roept Van Gelder vrijdagavond in herinnering.

Van Gelder sneert naar Antony

“Ajax heeft toen geld ingehouden op zijn salaris. Uiteindelijk is hij voor een recordbedrag van honderd miljoen euro daarnaartoe gegaan”, aldus Van Gelder, die daarna een sneer uitdeelt aan Antony. “Hij heeft tot nu toe ontzettend lekker getraind en zes keer gespeeld en niks bereikt. Maar goed, dat kan gebeuren. De zaak heeft maandag gediend en er komt binnenkort een uitspraak.” Antony heeft dit seizoen inderdaad zes Premier League-wedstrijden gespeeld, waarin hij nog niet betrokken was bij een doelpunt. Het ging alle zes de keren om een invalbeurt.

