Liverpool-supporter onaangenaam verrast: pakketbezorger blijkt in opspraak geraakte voetbalprominent

De ontslagen Engelse scheidsrechter David Coote heeft een verrassende nieuwe baan, zo onthult tabloid The Sun. De arbiter, die vorig jaar in opspraak raakte omdat hij toenmalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp beledigde en in een andere opgedoken video een wit poeder naar binnen snoof, is aan de slag gegaan als pakketbezorger in zijn woonplaats Newark .

Coote was als videoscheidsrechter actief op het EK van afgelopen zomer. The Sun publiceerde in november de bewuste video waarin te zien is hoe Coote met een bankbiljet een wit poeder opsnuift. De beelden zouden zijn geschoten op 6 juli 2024, één dag nadat Coote als assistent-VAR had opgetreden bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk (3-5 na strafschoppen). De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL had de arbiter op dat moment al op non-actief gezet vanwege het filmpje waarin Coote voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp 'een Duitse klootzak' noemt. Uiteindelijk werd Coote ontslagen.

In januari doorbrak Coote zijn stilzwijgen en legde hij in een emotioneel interview, ook met The Sun, uit dat hij mede vanwege zijn jarenlang verborgen gehouden seksuele geaardheid in de fout ging. "Ik ben pas op mijn 21ste uit de kast gekomen tegenover mijn ouders en tegenover mijn vrienden pas toen ik 25 was. Mijn geaardheid is niet de enige reden dat ik in deze positie ben beland, maar ik zou niet het echte verhaal vertellen als ik er niet bij zeg dat ik gay ben en dat ik er enorm mee heb geworsteld om dat verborgen te houden. Ik heb hele onprettige zaken over me heen gehad tijdens mijn loopbaan, als ik open was geweest over mijn geaardheid was het nog moeilijker geweest. Er moet nog veel gebeuren in het voetbal en de rest van de samenleving als het gaat om discriminatie."

'Mijn man is Liverpool-supporter, wat David zei viel niet goed bij hem'

Coote werd niet alleen ontslagen door de PGMOL, maar zit ook een UEFA-schorsing tot medio 2026 uit. Ondertussen heeft hij dus een compleet andere carrière opgebouwd, als pakketbezorger voor het bedrijf Evri. Coote bevestigt tegenover de tabloid: "Ik wil verder met mijn leven. Ik probeer een gevoel van verantwoordelijkheid en een doel in mijn leven terug te vinden. Deze baan houdt me bezig, maar het is geen carrière voor de lange termijn." Dat Coote nu van deur tot deur gaat levert soms ongemakkelijke situaties op, zo vertelt de vrouw van een klant die plotseling oog in oog kwam te staan met de arbiter: "Mijn man is Liverpool-supporter, wat David heeft gezegd viel niet goed bij hem. Hij had een onderdeel besteld voor een auto waaraan hij sleutelt en toen herkende hij David. Mijn man zei: 'Hij bezorgt nu pakketjes'. Ik had zoiets van: 'Oh my gosh, doet hij dat echt?'. Het is zijn neergang, David heeft zichzelf in deze situatie gebracht", aldus de vrouw.

