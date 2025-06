19-jarige man gearresteerd voor doodsbedreigingen aan Spaans international

In Spanje is een man van negentien jaar gearresteerd voor het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van , nadat de spits een penalty miste in de verloren finale van de Nations League. Dat meldt de Spaanse krant Marca.

Op 8 juni speelde Spanje, dat in de kwartfinales maar net won van het Nederlands elftal, de finale van de Nations League tegen Portugal. Na een mooie wedstrijd die eindigde in een 2-2 gelijkspel, traden de teams aan voor een strafschoppenserie. Alle spelers aan Portugese zijde scoorden, maar aan Spaanse zijde wist Morata als enige niet binnen te werken. Zo ging Portugal er met de eindzege vandoor.

LEES OOK: Celstraffen na misdrijven tegen Vinícius Júnior

Artikel gaat verder onder video

Na de gemiste strafschop kreeg Morata via sociale media vanuit het account van verdachte uit Málaga 'ernstige bedreigingen' binnen, schijft Marca, die overigens ook op de kinderen van de spits waren gericht.

In eerste instantie ging de verdachte zelf naar het politiebureau toe om melding te maken van het feit dat hij gehackt zou zijn. Later kwam de politie erachter dat de vermeende dader dit deed om een alibi te creëren, aldus de Spaanse krant. Inmiddels is de verdachte gearresteerd.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗