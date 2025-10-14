Dick Advocaat maakt een goede kans om met Curaçao deel te nemen aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 78-jarige bondscoach van het Caribische eiland rekent zich echter nog niet rijk. Daarnaast is hij ook nog niet bezig met het breken van een record.

Curaçao staat na drie speelronden in de WK-kwalificatiegroep met Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda bovenaan in de groep. Daarmee lonkt het eindtoernooi voor het kleine eiland. Bovendien kan Advocaat dan komende zomer de oudste bondscoach ooit worden op het WK. "Ik ben daar helemaal niet mee bezig", aldus Advocaat tegenover het Algemeen Dagblad. "Echt niet. Weet je wat het is: we doen nog steeds mee en niet meer dan dat. De loting van de FIFA op 5 december, ik heb er nog geen seconde aan gedacht."

Afgelopen weekend stuntte Curaçao met een 2-0 zege op Jamaica door treffers van Livano Comenencia en Kenji Gorre. Dat zorgde voor een gigantisch feest bij de ploeg van Advocaat. "Ze werken echt aan hun droom", vervolgt de oefenmeester. "Die hele rit naar de wedstrijd staat de muziek aan en niet zo’n beetje ook qua volume. Ze zingen allemaal mee en dan moeten ze nog aan die wedstrijd beginnen. Je kunt je wel voorstellen hoe de sfeer dan is na een overwinning."

Ondertussen krijgt Advocaat steeds meer keuzes qua spelers, zo heeft hij recentelijk Armando Obispo en Sontje Hansen kunnen toevoegen aan zijn selectie. Dat zorgt er wel voor dat de keuzeheur spelers moet gaan teleurstellen. "Maar ze denken vooral aan het team hoor, ze willen gewoon naar dat WK", zegt Advocaat. "Of ik de jongens die ik nu moet passeren veel uitleg moet geven? Nou, ik zeg ‘jullie zijn het er toch niet mee eens’, dus waarom zouden we heel lang er over praten."

Advocaat volgt Indonesië en Suriname

Met een schuin oog heeft Advocaat ook de verrichtingen van Indonesië en Suriname in de gaten gehouden. "Ik hoop dat Suriname het haalt natuurlijk, ze staan nog altijd bovenaan. Voor Indonesië is het voorbij. Daar was de druk wel iets groter dan bij ons. Misschien dat de mensen nu op succes gaan rekenen, maar dan ben ik er om uit te leggen hoe wij er precies voor staan. Dat is goed, maar niet meer dan dat", besluit hij.

