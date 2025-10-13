Kaapverdië gaat naar het WK. Het land met ongeveer 600.000 inwoners wordt na IJsland de op één na kleinste natie ooit die aan een WK heeft deelgenomen. Een 3-0 overwinning tegen Eswatini was voor Kaapverdië genoeg om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het eindtoernooi.

De wedstrijd in Praia was voor de Kaapverdische Eilanden misschien wel de belangrijkste wedstrijd ooit. Het land kon zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor het WK. Dat moest gebeuren tegen hekkensluiter Eswatini, het voormalige Swaziland. Geen al te beste ploeg en op papier is Kaapverdië een stuk sterker, maar de druk op een goed resultaat was groot. Kameroen kon het WK-ticket namelijk nog overnemen van Kaapverdië.

Dat Kaapverdië beter was dan Eswatini, bleek gedurende de hele wedstrijd. Kaapverdië was beter, maar kwam in een moeizame wedstrijd pas echt op stoom in de tweede helft. In het volgepakte stadion vol uitzinnige Kaapverdiërs was het voormalig MVV-speler Rocha Livramento die het land in de 48ste minuut vanuit de kluts op 1-0 zette.

Dat zorgde voor vreugde in het Estádio Nacional de Cabo Verde, maar even later konden de duizenden aanwezigen opnieuw juichen. Willy Semede maakte er vijf minuten later zelfs 2-0 van. In de allerlaatste minuut maakte de 37-jarige verdediger Stopira er ook nog 3-0 van.

Het betekent dat Kaapverdië zich ten koste van het sterke Kameroen rechtstreeks heeft geplaatst voor het WK van 2026.