Patrick Kluivert heeft zich in een boodschap op Instagram tot de fans van Indonesië gericht. Het Aziatische land verloor afgelopen week met 1-0 van Irak en liep daardoor kwalificatie voor het WK van komende zomer mis. Kluivert geeft aan de pijn van het Indonesische volk te delen en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het mislopen van het WK.

Indonesië verloor zaterdagavond in groep B van de Aziatische play-offs voor WK-deelname met 1-0 van Irak door een doelpunt van FC Utrecht-speler Zidane Iqbal. De selectie van Kluivert eindigde daardoor op de laatste plaats in de groep, waardoor kwalificatie voor de eindronde van komende zomer definitief uit zicht raakte. In Indonesië klinkt nu de nodige kritiek op de voormalig spits en is zijn toekomst bij de nationale ploeg onzeker. Ook Justin Kluivert kreeg de kritiek op zijn vader mee en moest zelfs zijn reacties op Instagram uitzetten.

Artikel gaat verder onder video

Kluivert senior heeft inmiddels op Instagram gereageerd op de uitschakeling van zijn ploeg. “Ik voel dezelfde pijn en teleurstelling als jullie”, begint de oud-spits. “De nederlagen tegen Saudi-Arabië en Irak waren harde lessen, maar herinneren ons er ook aan hoe groot onze gezamenlijke droom is. Als hoofdtrainer neem ik de volledige verantwoordelijkheid”, klinkt het, waarna Kluivert duidelijk maakt dat zijn ploeg alles heeft gegeven.

“Dit team heeft gewerkt om te groeien, te leren en om Indonesië met trots te vertegenwoordigen”, gaat Kluivert verder. “We hebben het WK van 2026 niet gehaald, maar we hebben een nieuwe fundering gelegd waar we met vertrouwen op voort kunnen borduren.” De voormalig voetballer spreekt van een ‘langere reis’ voor het team en het land. “Echte progressie kost tijd. Wat we samen hebben opgebouwd zal ook na vandaag blijven groeien.” Kluivert besluit zijn post met het bedanken van de Indonesische voetbalfans voor hun steun.

