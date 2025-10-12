Toekomst Kluivert bij Indonesië ongewis: 'Er zijn geen duidelijke plannen'

Het is nog onduidelijk of Patrick Kluivert aan zal blijven als bondscoach van Indonesië. Merah Putih zag zaterdag de WK-droom uiteenspatten na een 1-0 nederlaag tegen Irak. Na afloop werd de keuzeheer gevraagd naar zijn toekomst bij Indonesië.

De kans op het bereiken van het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada werd al een stukje kleiner voor Indonesië door de 2-3 nederlaag van afgelopen woensdag tegen Saudi-Arabië. De mannen van Kluivert hadden dus een zege nodig tegen Irak om nog zicht te houden op het mondiale eindtoernooi. Na 76 minuten was het echter FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal die Indonesië in rouw dompelde. Door de nederlaag is het voetbalgekke land uitgeschakeld in de strijd om het behalen van het eindtoernooi.

Kluivert werd door Indonesië binnengehaald om het WK te bereiken. Nu hij hierin niet is geslaagd, is het onduidelijk of hij aanblijft bij het Aziatische land. "Er zijn nog geen duidelijke plannen", aldus de bondscoach op de persconferentie. "We moeten rustig kijken naar wat we bereikt hebben. Maar op dit moment heb ik geen duidelijk antwoord op vragen over mijn toekomst. Ik weet niet wat er gaat gebeuren."

In de ogen van Kluivert moet de bevolking wel trots zijn op Indonesië. "Ze hebben hard gewerkt om ieders droom waar te maken", aldus de bondscoach. "Niet alleen mijn droom, of die van de spelers, maar van het hele land. We hebben geweldige prestaties neergezet en ik denk dat we gegroeid zijn als team. Het is jammer dat onze WK-droom gesneuveld is na alle moeite die we erin hebben gestoken."

Ondanks de uitschakeling is Kluivert in ieder geval wel trots. "Tegen Irak waren we een groot deel van de wedstrijd het betere team, maar dat uitte zich niet op het scorebord", stelt hij. "We waren ook sterk tegen Saoedi-Arabië en drie dagen later speelden we een fysiek en mentaal zware wedstrijd. Ondanks dit hebben de spelers moed en kracht getoond. De droom eindigt nu, maar het pad naar de toekomst begint ook nu" besluit hij.

