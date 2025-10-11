Live voetbal 1

Heel Indonesië is woest op Justin Hubner (Fortuna Sittard) na keiharde sneer richting Kluivert

Justin Hubner van Fortuna Sittard
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 13:04

Justin Hubner is de gebeten hond in Indonesië. De verdediger van Fortuna Sittard was het niet eens met zijn reserverol tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Saudi-Arabië en deelde op Instagram een sneer van zijn vriendin richting bondscoach Patrick Kluivert.

Hubner is een van de bekendste voetballers van Indonesië en heeft bijna vier miljoen volgers op Instagram. Zijn vriendin Jennifer Coppen is nog populairder en heeft meer dan acht miljoen volgers. Na de verloren wedstrijd tegen Saudi-Arabië, waarin Hubner negentig minuten op de reservebank zat, uitte Coppen haar frustratie op het sociale medium. “We zijn het er allemaal over eens wie er op het veld had moeten staan”, sneerde ze. Op de achtergrond was zijn rugnummer 23 te zien.

De verdediger van Fortuna deelde het bericht van zijn vriendin op zijn eigen Instagram en kreeg binnen een mum van tijd enorm veel (woedende) reacties over zich heen. Fans zagen de repost als een directe aanval op Kluivert, die sinds kort aan het roer staat bij de nationale ploeg van Indonesië.

Hubner verwijderde het bericht enkele uren later en verontschuldigde zich: “Na mijn bericht van gisteren wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, de staf en het hele land. Het was een emotionele beslissing van mijzelf die nooit meer zal gebeuren. Ik wil altijd het beste voor Timnas en voor Indonesië. Laten we ons nu richten op zaterdag, tegen Irak”, schreef de in Den Bosch geboren verdediger.

Hubner speelt sinds deze zomer bij Fortuna Sittard. Daarvoor kwam de verdediger uit voor Wolverhampton Wanderers, het Japanse Cerezo Osaka en FC Den Bosch (jeugd).

Justin Hubner verontschuldigt zich aan Indonesië
© Instagram Justin Hubner

