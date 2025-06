Indonesië stap dichterbij WK dankzij moeizame overwinning op China

Het Indonesië van Patrick Kluivert is nog altijd in de race voor een direct ticket voor het wereldkampioenschap van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dankzij de 1-0 winst op China. maakte de enige goal via een penalty. Dankzij de overwinning is Indonesië door naar de volgende kwalificatieronde, waarin nieuwe tickets zijn te verdelen.

Voorafgaand het duel werd al duidelijk dat directe kwalificatie voor het WK deze ronde niet meer mogelijk is. Australië won van Japan en dat betekent dat de top twee in de groep, wat recht geeft op directe plaatsing, niet meer haalbaar is voor Indonesië. De nummers drie en vier plaatsten zich voor de volgende ronde, waarin weer nieuwe directe tickets voor het WK op het spel staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Geen terugkeer bij Ajax voor Tahamata, maar fraai avontuur bij Indonesië

In Jakarta werd het een moeizame wedstrijd voor de ploeg van Kluivert. De enige goal van de wedstrijd viel uit een strafschop, genomen door de Nijmeegse Romeny. De spits schoot overtuigend zijn derde goal in drie interlands binnen. Bij zijn wissel in de 89ste minuut werd hij toegezongen door de vele supporters.

Dankzij de winst op China schakelde Indonesië alvast één concurrent in de strijd om plekken drie en vier kwijt. De tegenstander valt definitief buiten deze plekken. Later op de dag won Saudi-Arabië met 0-2 van Bahrein en daarmee werd ook de tweede concurrent uitgeschakeld. Op de laatste speeldag van deze ronde is er nu niets meer om voor te spelen voor Indonesië in het duel met Japan. De volgende ronde is definitief bereikt.

Voor deze vierde ronde plaatsen de nummers drie en vier van drie verschillende groepen zich. In twee groepen van drie landen worden weer nieuwe tickets verdeeld. De groepswinnaars gaan direct naar het WK, de nummers twee strijden onderling nog in een vijfde ronde om een ticket voor de intercontinentale play-offs. Kortom, het kan nog eens een lange weg worden voor de ploeg van Kluivert, richting het WK van 2026.

Ole Romeny belangrijk voor Indonesië 🇮🇩👏 — ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2025

