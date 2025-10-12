Live voetbal 5

Justin Kluivert moet ingrijpen nadat Indonesië WK misloopt: ‘Mijn reacties een weekje uitgezet’

Justin Kluivert en Patrick Kluivert
Niels Hassfeld
12 oktober 2025, 21:19

Justin Kluivert heeft zijn reacties op Instagram voorlopig uitgezet, zo laat hij aan ESPN weten na afloop van Nederland - Finland (4-0). Nadat Indonesië onder leiding van vader Patrick Kluivert deelname aan het WK misliep, meldden veel fans van het Aziatische land zich onder de foto’s van de Oranje-international.

Indonesië verloor zaterdagavond in groep B van de Aziatische play-offs voor WK-deelname met 1-0 van Irak door een doelpunt van FC Utrecht-speler Zidane Iqbal. De selectie van Kluivert eindigde daardoor op de laatste plaats in de groep, waardoor kwalificatie voor de eindronde van komende zomer definitief uit zicht raakte. In Indonesië klinkt nu de nodige kritiek op de voormalig spits en is zijn toekomst bij de nationale ploeg onzeker.

Na afloop van Nederland - Finland wordt Kluivert junior gevraagd naar de uitschakeling van zijn vader. “Hij heeft er alles voor gedaan, maar het mocht niet baten”, leidt de speler van Bournemouth het onderwerp in. De international heeft zijn vader vooralsnog met rust gelaten over de uitschakeling van Indonesië, maar hij verwacht dat ze het er binnenkort wel over zullen hebben.

“Het is natuurlijk een enorme domper. Ze hebben ook veel fans in Indonesië en ik heb zelfs mijn reacties even uit moeten zetten”, lacht Kluivert. “Ik krijg ze ook op mijn dak, dus heb mijn reacties een weekje uitgezet.” Pascal Kamperman wil graag weten wat de fans van Indonesië vooral schreven. “Kluivert out”, antwoordt de aanvallende middenvelder. “Dat soort dingen wil je niet onder je foto’s, maar over een paar weken is dat wel overgewaaid.”

