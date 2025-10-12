Live voetbal 5

Kraay: ‘Malen is nooit enthousiast over zichzelf, dat vind ik pijnlijk om te zien’

Hans Kraay junior
Niels Hassfeld
12 oktober 2025, 20:51

Donyell Malen moet sneller tevreden zijn over zijn eigen prestaties, zo stelt Hans Kraay junior bij ESPN in de nabeschouwing op Nederland - Finland (4-0). De analist noemt het ‘pijnlijk’ om te zien dat Malen vaak erg kritisch op zichzelf is, ook na een goede wedstrijd.

Malen kreeg zondagavond van Ronald Koeman de kans zich in de basis te laten zien bij Oranje. De aanvaller van Aston Villa betaalde dat vertrouwen razendsnel uit. Na acht minuten kreeg Malen de bal hard aangespeeld van Justin Kluivert, waarna hij een vlugge een-twee aanging met Memphis Depay en de bal vervolgens via doelman Jesse Joronen in het doel kreeg.

“Dit was een hele mooie goal”, begint Kraay als de beelden van de openingstreffer ingestart worden. “Het is spelen en doorbewegen, spelen en doorbewegen. Zelfs in de kleine ruimte is dat bijna niet te verdedigen. Malen stuurde de bal heel bewust”, stelt Kraay, die duidelijk enthousiast is over het optreden van de rechtsbuiten.

Dat geldt volgens de oud-voetballer niet voor Malen zelf. “Hij is nooit zo enthousiast over zichzelf en dat vind ik soms wel een beetje pijnlijk om te zien”, wijst Kraay op de zelfkritiek van de oud-PSV’er. “Hij is altijd heel kritisch op zichzelf, maar hij mag vanavond trots zijn.” Nadat Kraay het interview van Malen heeft gezien, merkt hij op dat de aanvaller erg ‘bescheiden’ is.

Arena
1.163 Reacties
62 Dagen lid
2.668 Likes
Arena
Naja echt trots hoef je niet te zijn als je van een slap Finland wint, maar op zijn eigen spel van vanavond mag Malen inderdaad best blij zijn. Hij doet het gewoon goed. Er komt vrijwel altijd een actie als hij de bal heeft. Ik vind hem zeker één van de betere spelers in Oranje.

Nederland - Finland

4 - 0
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Donyell Malen

Donyell Malen
Aston Villa
Team: Aston Villa
Leeftijd: 26 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Aston Villa
7
2
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3
2023/2024
Dortmund
27
13

