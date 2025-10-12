moet sneller tevreden zijn over zijn eigen prestaties, zo stelt Hans Kraay junior bij ESPN in de nabeschouwing op Nederland - Finland (4-0). De analist noemt het ‘pijnlijk’ om te zien dat Malen vaak erg kritisch op zichzelf is, ook na een goede wedstrijd.

Malen kreeg zondagavond van Ronald Koeman de kans zich in de basis te laten zien bij Oranje. De aanvaller van Aston Villa betaalde dat vertrouwen razendsnel uit. Na acht minuten kreeg Malen de bal hard aangespeeld van Justin Kluivert, waarna hij een vlugge een-twee aanging met Memphis Depay en de bal vervolgens via doelman Jesse Joronen in het doel kreeg.

Artikel gaat verder onder video

“Dit was een hele mooie goal”, begint Kraay als de beelden van de openingstreffer ingestart worden. “Het is spelen en doorbewegen, spelen en doorbewegen. Zelfs in de kleine ruimte is dat bijna niet te verdedigen. Malen stuurde de bal heel bewust”, stelt Kraay, die duidelijk enthousiast is over het optreden van de rechtsbuiten.

Dat geldt volgens de oud-voetballer niet voor Malen zelf. “Hij is nooit zo enthousiast over zichzelf en dat vind ik soms wel een beetje pijnlijk om te zien”, wijst Kraay op de zelfkritiek van de oud-PSV’er. “Hij is altijd heel kritisch op zichzelf, maar hij mag vanavond trots zijn.” Nadat Kraay het interview van Malen heeft gezien, merkt hij op dat de aanvaller erg ‘bescheiden’ is.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!