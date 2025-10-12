Van Hooijdonk: 'Raar, Jeroen Stekelenburg legt woorden in de mond bij Van Dijk'

Pierre van Hooijdonk verbaast zich zondagavond over een vraag van Jeroen Stekelenburg. De journalist van de NOS vroeg na Nederland - Finland (4-0) aan of het meest complementair aan hem is.

Van Dijk is al jaren de leider in het centrum van de Nederlandse defensie, maar zijn partner wisselt nog wel eens. Zo hebben onder meer Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jan Paul van Hecke en nu ook Timber al eens naast hem gestaan. Laatstgenoemde is dit seizoen enorm in vorm bij Arsenal en lijkt momenteel de voorkeur te krijgen van Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Ook tegen Finland (4-0) speelde Timber verdienstelijk. Na afloop krijgt aanvoerder Van Dijk van Stekelenburg de volgende vraag. 'Is Timber nou als centrale verdediger het meest complementair aan je?" De routinier van Liverpool antwoordt door de zeggen dat alle bovenstaande namen kwaliteiten hebben, en dat vooral de communicatie goed moet zijn.

Volgens Rafael van der Vaart staat de partner van Van Dijk ook na deze optredens niet vast. "Het is een beetje vorm van de dag. Als Timber echt in vorm is, dan denk ik dat er weinig aan zijn niveau kunnen tippen. Met bal en zonder bal, ook qua snelheid en wenden en keren. Op dit moment is dit het meest logisch, maar de anderen hebben het ook goed gedaan."

Dan haakt Van Hooijdonk ietwat geagiteerd in. "Ik vind het een beetje een rare vraag (van Stekelenburg, red.). Eigenlijk legt Jeroen Van Dijk woorden in zijn mond. Hij wil dat Van Dijk zegt dat Timber de eerste man is." Van Hooijdonk vindt echter niet dat je uit de afgelopen twee duels grote conclusies kunt trekken. "We hebben tegen Malta en Finland gespeeld."