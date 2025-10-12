Live voetbal 5

Van Hooijdonk: 'Raar, Jeroen Stekelenburg legt woorden in de mond bij Van Dijk'

Pierre van Hooijdonk
Mingus Niesten
12 oktober 2025, 20:24

Pierre van Hooijdonk verbaast zich zondagavond over een vraag van Jeroen Stekelenburg. De journalist van de NOS vroeg na Nederland - Finland (4-0) aan Virgil van Dijk of Jurriën Timber het meest complementair aan hem is.

Van Dijk is al jaren de leider in het centrum van de Nederlandse defensie, maar zijn partner wisselt nog wel eens. Zo hebben onder meer Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jan Paul van Hecke en nu ook Timber al eens naast hem gestaan. Laatstgenoemde is dit seizoen enorm in vorm bij Arsenal en lijkt momenteel de voorkeur te krijgen van Koeman.

Ook tegen Finland (4-0) speelde Timber verdienstelijk. Na afloop krijgt aanvoerder Van Dijk van Stekelenburg de volgende vraag. 'Is Timber nou als centrale verdediger het meest complementair aan je?" De routinier van Liverpool antwoordt door de zeggen dat alle bovenstaande namen kwaliteiten hebben, en dat vooral de communicatie goed moet zijn.

Volgens Rafael van der Vaart staat de partner van Van Dijk ook na deze optredens niet vast. "Het is een beetje vorm van de dag. Als Timber echt in vorm is, dan denk ik dat er weinig aan zijn niveau kunnen tippen. Met bal en zonder bal, ook qua snelheid en wenden en keren. Op dit moment is dit het meest logisch, maar de anderen hebben het ook goed gedaan."

Dan haakt Van Hooijdonk ietwat geagiteerd in. "Ik vind het een beetje een rare vraag (van Stekelenburg, red.). Eigenlijk legt Jeroen Van Dijk woorden in zijn mond. Hij wil dat Van Dijk zegt dat Timber de eerste man is." Van Hooijdonk vindt echter niet dat je uit de afgelopen twee duels grote conclusies kunt trekken. "We hebben tegen Malta en Finland gespeeld."

Virgil van Dijk Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op Virgil van Dijk: ‘Je moet hem soms achter de broek aan zitten’

  • Gisteren, 20:26
  • Gisteren, 20:26
Ronald Koeman Oranje

Koeman tegen Driessen: 'Lees jullie niet altijd, maar over de Oranje-puzzelstukjes hebben jullie wel gelijk'

  • Gisteren, 16:31
  • Gisteren, 16:31
Oranje met Jurriën Timber

Loos alarm voor Koeman: Oranje weer met gehele selectie op het trainingsveld

  • Gisteren, 14:47
  • Gisteren, 14:47
Ze moeten ook eens stoppen met die van Dijk steeds voor de camera te halen. Die jongen heeft nooit wat interessants te melden. Haal dan een keer Malen of van de Ven voor de camera, of weet ik wie.

