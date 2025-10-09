Live voetbal 3

Jeroen Grueter eindigt Malta - Nederland ontzettend negatief over Oranje

Xavi Simons
Demen Bülbül
9 oktober 2025, 23:04

Het Nederlands elftal won donderdagavond in het kader van de WK-kwalificatiecampagne ruim in en van Malta (0-4). Ondanks de eenvoudige overwinning, sloot Jeroen Grueter zijn commentaar bij de NOS af met een ontzettend pessimistische boodschap.

Doelpunten van Cody Gakpo (twee, waarvan één strafschop), Tijjani Reijnders (strafschop) en Memphis Depay brachten Oranje donderdag de zege. Het elftal van Ronald Koeman gaat aan kop in Groep G, met dertien punten uit vijf duels. Polen volgt met tien punten uit vijf duels.

Oranje beschikt zodoende over een uitstekende uitgangspositie met het oog op plaatsing voor het WK van volgend jaar. Toch spreekt Grueter na afloop over een ‘weinig verheffende voetbalavond’. “Nederland maakte het zichzelf veel en veel te moeilijk. Laag baltempo, heel voorspelbaar voetbal”, somt de commentator op.

“Maar met wat hulp van de scheidsrechter, die een paar keer naar de penaltystip wees, en uiteindelijk ook een goede goal in de slotfase, kan er uiteindelijk toch voorzichtig worden gelachen door Ronald Koeman”, vervolgt Grueter. “Opdracht geslaagd: drie punten en een overwinning hier op Malta. En door naar de volgende opdracht: komende zondag thuis tegen Finland. En dan zullen de laatste wedstrijden tegen Polen en wellicht Litouwen gaan bepalen of Nederland zich meteen gaat kwalificeren voor het WK.”

“Qua doelsaldo ziet het er goed uit, qua puntenaantal ziet het er goed uit. Qua spel valt er nog wel het één en ander te verbeteren”, klinkt het kritisch. “En dat is toch wel opmerkelijk, na het aanvankelijke enthousiasme: die geweldige wedstrijd in maart tegen Spanje (in de Nations League: thuis 2-2 en uit 3-3, red.), gevolgd door een prima interlandperiode in juni met die zege in Finland (0-2, red.) en die 8-0 overwinning op Malta. Er zijn toch gefronste wenkbrauwen na de prestatie thuis tegen Polen (1-1, red.) vooral uit tegen Litouwen (2-3, red.). En ook vandaag was er weinig verbetering in het spel zichtbaar van Oranje. Het was te stroef, maar uiteindelijk zonder negatieve gevolgen.”

Arena
1.135 Reacties
59 Dagen lid
2.598 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat negatieve is volkomen terecht. Laat een paar mensen van de echt sterke landen naar deze wedstrijd kijken en je wordt volledig afgebrand. Als je als Nederland zijnde niet over Malta heenwalst met minstens 7 doelpunten moet je je schamen. Nu moet je zelfs geholpen worden via 2 mager gegeven penalties. Man man wat is het slecht. Op het WK lig je er zo uit.

FC Onkruid
159 Reacties
141 Dagen lid
250 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was weer net zo slecht, als het commentaar van Jeroen Grueter.

