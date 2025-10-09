Driessen: 'Oranje-middenveld De Jong-Reijnders-Gravenberch valt wat tegen'

Wat Valentijn Driessen betreft is het 'gedroomde' middenveld van het Nederlands elftal, met , en , 'nog niet een heel groot succes'. In de beste wedstrijden die Oranje de afgelopen tijd speelde ontbrak Gravenberch en werd de middelste linie gecompleteerd door , aldus Driessen.

De Jong (FC Barcelona), Reijnders (Manchester City) en Gravenberch (Liverpool) mogen dan alle drie uitkomen voor een Europese grootmacht, hun samenspel in de nationale ploeg heeft Driessen nog niet kunnen bekoren, zo zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn krant. "Tot dusverre is het nog niet een heel groot succes. Volgens mij hebben ze tegen Hongarije samengespeeld, toen ging het wel goed en werd het 4-0. Maar verder valt het wat tegen", aldus de journalist.

"De twee beste wedstrijden die het Nederlands elftal heeft gespeeld op het hoogste niveau waren tegen Spanje", vervolgt Driessen. "Toen stond Gravenberch er niet in, die was geblesseerd. Toen stond Kluivert erin, samen met Reijnders en Frenkie de Jong. Dat was eigenlijk de beste samenstelling tot dusverre. Of Ronald Koeman het helemaal ziet zitten in Gravenberch, daar hou ik toch mijn twijfels over. Op het EK heeft hij geen minuut gemaakt."

Hoewel Gravenberch sinds de komst van trainer Arne Slot naar Liverpool een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt en zelfs al wordt getipt als toekomstig Ballon d'Or-kandidaat, kwam hij in de laatste interland van Oranje niet in actie. In het uitduel bij Litouwen (2-3 winst), in september, koos Koeman voor een middenveld bestaande uit Jerdy Schouten, Quinten Timber en Reijnders. "Dat was geen groot succes", blikt Driessen terug, "Toen had je kunnen denken: Frenkie de Jong was niet aanwezig, die was tussentijds afgehaakt, dan had je daar Gravenberch mooi kunnen proberen met bijvoorbeeld Reijnders en Timber of Kluivert. Maar die kreeg daar weer geen speeltijd. Dus ja, ik denk dat Koeman heel erg zoekende is op zijn middenveld", concludeert Driessen.