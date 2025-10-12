Het Nederlands elftal wist zondagavond met ruime cijfers te winnen van Finland. In de Johan Cruijff ArenA eindigde het WK-kwalificatieduel in een 4-0 zege voor Oranje. Waar het spel van de ploeg van Ronald Koeman met name in de eerste helft swingend was, gold dit volgens voetbalkijkers niet voor de sfeer in het stadion.

Oranje speelde zondag in eigen huis tegen Finland in de kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. De ploeg van Koeman had geen kind aan het Noord-Europese land en stapte met ruime cijfers van het veld: 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Waar het met name in de eerste helft voetballend heel behoorlijk was wat Oranje liet zien, gold dat volgens kijkers niet voor het aanwezige publiek in de Johan Cruijff ArenA. Op X klinkt dan ook de nodige kritiek op de toeschouwers in Amsterdam. “Zitten op een sfeervak. Wat een drama”, schrijft een gebruiker die in het stadion zit. “Doodse stilte en boos kijken als je ‘kut’ roept.”

“Slaapverwekkende sfeer, Oranje-publiek is echt statisch. Hebben die geld gekregen om het stadion te vullen net als bij het WK in Qatar?”, vraagt een ander zich af. “Wat een sfeer. Ik heb begrafenissen meegemaakt waar we na vijf minuten de polonaise liepen langs de kist”, ergert een volgende Oranje-fan zich. Een supporter heeft een oplossing om de sfeer te verbeteren. “Wedstrijden lekker in De Kuip laten spelen”, maakt hij zijn standpunt duidelijk.

