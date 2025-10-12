Live voetbal 5

Kijkers storen zich enorm aan sfeer Johan Cruijff ArenA: ‘Leukere begrafenissen meegemaakt’

Oranje-publiek in Johan Cruijff ArenA
Foto: © NOS
19 reacties
Niels Hassfeld
12 oktober 2025, 20:24   Bijgewerkt: 21:00

Het Nederlands elftal wist zondagavond met ruime cijfers te winnen van Finland. In de Johan Cruijff ArenA eindigde het WK-kwalificatieduel in een 4-0 zege voor Oranje. Waar het spel van de ploeg van Ronald Koeman met name in de eerste helft swingend was, gold dit volgens voetbalkijkers niet voor de sfeer in het stadion.

Oranje speelde zondag in eigen huis tegen Finland in de kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. De ploeg van Koeman had geen kind aan het Noord-Europese land en stapte met ruime cijfers van het veld: 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Artikel gaat verder onder video

Waar het met name in de eerste helft voetballend heel behoorlijk was wat Oranje liet zien, gold dat volgens kijkers niet voor het aanwezige publiek in de Johan Cruijff ArenA. Op X klinkt dan ook de nodige kritiek op de toeschouwers in Amsterdam. “Zitten op een sfeervak. Wat een drama”, schrijft een gebruiker die in het stadion zit. “Doodse stilte en boos kijken als je ‘kut’ roept.”

“Slaapverwekkende sfeer, Oranje-publiek is echt statisch. Hebben die geld gekregen om het stadion te vullen net als bij het WK in Qatar?”, vraagt een ander zich af. “Wat een sfeer. Ik heb begrafenissen meegemaakt waar we na vijf minuten de polonaise liepen langs de kist”, ergert een volgende Oranje-fan zich. Een supporter heeft een oplossing om de sfeer te verbeteren. “Wedstrijden lekker in De Kuip laten spelen”, maakt hij zijn standpunt duidelijk.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op Virgil van Dijk: ‘Je moet hem soms achter de broek aan zitten’

  • Gisteren, 20:26
  • Gisteren, 20:26
Ronald Koeman Oranje

Koeman tegen Driessen: 'Lees jullie niet altijd, maar over de Oranje-puzzelstukjes hebben jullie wel gelijk'

  • Gisteren, 16:31
  • Gisteren, 16:31
Oranje met Jurriën Timber

Loos alarm voor Koeman: Oranje weer met gehele selectie op het trainingsveld

  • Gisteren, 14:47
  • Gisteren, 14:47
0 19 reacties
Reageren
19 reacties
Arena
1.163 Reacties
62 Dagen lid
2.668 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is niet de eerste keer dat een paar meningen van mensen op X hier gepresenteerd worden alsof het de mening is van half Nederland. Dat is punt 1. Punt 2: sfeer wordt gemaakt door mensen, niet door een stadion. Punt 3: ik ben van mening dat de UEFA stadions aan een keuring zou moeten onderwerpen en alleen nog maar stadions zou moeten toelaten voor interlands of Europees voetbal als het stadion modern, toekomstbestendig, degelijk uitgerust, schoon, veilig en deugdelijk is. De kuip hoort daar wat mij betreft niet bij. Het stadion van Cambuur is zelfs nog beter.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Arena punt 1; zodra het je uitkomt presenteer je zelf maar wat graag bepaald soort meninkjes alsof het de waarheid is. Punt 2 slaat natuurlijk nergens op. Natuurlijk heeft een stadion ontwerp invloed op de sfeer. Een kille koude bak met diepe grachten naar het veld of stadions waar het volk 3m vanaf het veld zit heeft wel degelijk een ander effect. Zo ook effecten met akoestiek, verlichting, donkere tunnels, horecapunten spelen hierin een rol. Punt 3: Natuurlijk zijn er gewoon al keuringen vanuit de bonden voordat je internationale wedstrijden mag hosten. En als voetballiefhebber zou je toch echt toe moeten kunnen geven dat de kuip uitermate geschikt is voor een tolend avondje voetbal. Welke voetballiefhebber kan het nou schelen dat er 3 of 4 wc’s zijn? Je kan dat alleen niet hebben omdat je pleurishekel aan feyenoord groter is dan je liefhebberij van voetbal.

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@FCJel. Dat heb je hee goed gezegd

Arena
1.163 Reacties
62 Dagen lid
2.668 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als het jou uitkomt roep je ook vanalles, zoals nu. Dus sja. Ik kom hier mijn mening vertellen en volgens mij is dat gewoon toegestaan hier, ook al bevalt die jou niet. Ik vind de kuip een aanfluiting om internationaal mee te kunnen doen. Dat is mijn mening. Net zoals bepaalde andere Nederlandse stadions dat ook zijn om verschillende redenen. Wil je internationaal goed voor de dag komen, ben ik van mening dat je dat moet doen in een uitstekend stadion, niet in een stadion dat eigenlijk alleen maar bekend staat om de goede sfeer. Sfeer heeft maar weinig te maken met een bepaalde kwalitatieve standaard van stadions hooghouden. Verder is Feyenoord helemaal geen eigenaar van de kuip, dus het gaat hier niet eens over Feyenoord.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena nou leg mij nou eens uit wat er niet goed voor de dag komt als de wedstrijd in de kuip gespeeld wordt? Over sfeer gesproken, daar ging dit hele artikel over waar je ‘je mening over vertelt’, oftewel wel degelijk relevant in deze discussie. Op dat laatste statement ga ik nieteens in, je ziet zelf hopelijk ook wel wat daar mis gaat.

Ajeto!
545 Reacties
1.112 Dagen lid
3.690 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, Een stadion voor een WK moet voldoen aan strenge eisen voor capaciteit, speelveld, veiligheid en voorzieningen. De capaciteitseisen variëren: een minimum van 40.000 zitplaatsen voor groepswedstrijden, 60.000 voor kwart- en halve finales, en 80.000 voor de openingsceremonie en finale. Het veld moet van natuurlijk gras zijn 105 x 68, met goede drainage en kunstlicht of groeilampen waar nodig. Daarnaast zijn zaken als veiligheidssystemen, adequate sanitaire voorzieningen en een goede infrastructuur rondom het stadion essentieel

CG
2.496 Reacties
811 Dagen lid
13.327 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Klopt echt wel helemaal ondanks dat het sfeerloos was !!

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De Arena en het Philiips stadion zijn de enige stadions in NL die Oranje waardig zijn. Het stadion de Kuip van de nummer 3 van vorig seizoen voldoet niet aan de eisen en wordt alleen als genade af en toe daar nog gehouden. Faciliteiten zijn ver beneden alle peil hebben we eerder kunnen lezen daar. Dus gewoon De Arena en het Philips stadion afwisselen. Ook leuk voor al die (voormalige) top2 internationals die weer in hun vertrouwde stadion mogen spelen.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@descheids Faciliteiten😂 waar heb je het over joh, een pispunt, een bar en een plek om de wedstrijd te zien in een goeie sfeer. Waar heb je faciliteiten voor nodig? Bobo’s in de businessclub? Maakt het een wedstrijd interessanter voor toeschouwers als die lui er warmer bijzitten? Volvreten doe je maar lekker bij de chinees.

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jel, ik weet niet eens waar ik moet beginnen over wat niet op orde is in de kuip. Er is zoveel al hierover geschreven dus google het zelf maar even. De kuip is gewoon hopeloos verouderd en we hebben afgelopen week ook kunnen lezen dat er al betonnen palen afbreken etc. Nog maar niet te spreken over de beruchte netten. De kuip is gewoon als stadion onvoldoende. En het publiek is ook niet beter dan die uit Winterswijk, Appelscha of Etten Leur. Niet voor niets dat de KNVB al zeer kritisch op feijenoord/de kuip is. PSV stadion wordt steeds gemoderniseerd ondanks het ouder is dan de kuip. Zegt genoeg. Feijenoord zit zwaar in financieel weer en dat zie je o.a. terug in de kuip. En dat ondanks alle subsidies die ze krijgen van de gemeente Rotterdam.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids als je niet in de business club of skybox zit krijg je daar echt niks van mee. En al helemaal niet als je thuis op buis kijkt. Ik vind het echt onzin dat dat de wedstrijd beleving negatief zou beinvloeden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
686 Reacties
1.112 Dagen lid
4.423 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

de dysletische schijtert : interessant. Het publiek in de kuip is niet beter dan dat uit winterswijk of appelscha en er hangen netten. Je vergeet voor het gemak dat als oranje speelt het publiek uit het hele land komt en de netten dan weg zijn? Ergo : je stelt het publiek van vanavond op hetzelfde niveau. Graag even feiten noemen van de subsidies en in welk zwaar weer ze zitten (RECENTE feiten) aangezien ze al jaren winst boeken.

ERIMIR
3.793 Reacties
462 Dagen lid
38.244 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Oranjesupporters zijn een ander soort volk dan Ajaxsupporters. Deze zijn trots op hun moderne stadion en club. Dat laten ze iedere keer bij de thuiswedstrijden zien en merken.

CG
2.496 Reacties
811 Dagen lid
13.327 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR Ja, dat klopt ook. Écht twee verschillende situaties !!

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toppers fcupdate weer verwijderd en descheids mag wel alles schrijven. Heel zielig fcupdate

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maak je niet dik hopsje. Probeer inhoudelijk en ontopic te reageren. En uiteraard met respect naar een ander. Dan worden je reacties echt niet verwijderd op deze fantastische site.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
686 Reacties
1.112 Dagen lid
4.423 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De schijtert : hypocriet

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids je strooit alleen maar leugens en daar moet fcupdate ook wat aan doen

Derk62
434 Reacties
794 Dagen lid
1.777 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In de arena zijn natuurlijk meer schijthuizen, das logies, maar de kuip heeft sfeer, en een prachtige veld, daar gaat het om in het voetbal

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.163 Reacties
62 Dagen lid
2.668 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is niet de eerste keer dat een paar meningen van mensen op X hier gepresenteerd worden alsof het de mening is van half Nederland. Dat is punt 1. Punt 2: sfeer wordt gemaakt door mensen, niet door een stadion. Punt 3: ik ben van mening dat de UEFA stadions aan een keuring zou moeten onderwerpen en alleen nog maar stadions zou moeten toelaten voor interlands of Europees voetbal als het stadion modern, toekomstbestendig, degelijk uitgerust, schoon, veilig en deugdelijk is. De kuip hoort daar wat mij betreft niet bij. Het stadion van Cambuur is zelfs nog beter.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Arena punt 1; zodra het je uitkomt presenteer je zelf maar wat graag bepaald soort meninkjes alsof het de waarheid is. Punt 2 slaat natuurlijk nergens op. Natuurlijk heeft een stadion ontwerp invloed op de sfeer. Een kille koude bak met diepe grachten naar het veld of stadions waar het volk 3m vanaf het veld zit heeft wel degelijk een ander effect. Zo ook effecten met akoestiek, verlichting, donkere tunnels, horecapunten spelen hierin een rol. Punt 3: Natuurlijk zijn er gewoon al keuringen vanuit de bonden voordat je internationale wedstrijden mag hosten. En als voetballiefhebber zou je toch echt toe moeten kunnen geven dat de kuip uitermate geschikt is voor een tolend avondje voetbal. Welke voetballiefhebber kan het nou schelen dat er 3 of 4 wc’s zijn? Je kan dat alleen niet hebben omdat je pleurishekel aan feyenoord groter is dan je liefhebberij van voetbal.

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@FCJel. Dat heb je hee goed gezegd

Arena
1.163 Reacties
62 Dagen lid
2.668 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als het jou uitkomt roep je ook vanalles, zoals nu. Dus sja. Ik kom hier mijn mening vertellen en volgens mij is dat gewoon toegestaan hier, ook al bevalt die jou niet. Ik vind de kuip een aanfluiting om internationaal mee te kunnen doen. Dat is mijn mening. Net zoals bepaalde andere Nederlandse stadions dat ook zijn om verschillende redenen. Wil je internationaal goed voor de dag komen, ben ik van mening dat je dat moet doen in een uitstekend stadion, niet in een stadion dat eigenlijk alleen maar bekend staat om de goede sfeer. Sfeer heeft maar weinig te maken met een bepaalde kwalitatieve standaard van stadions hooghouden. Verder is Feyenoord helemaal geen eigenaar van de kuip, dus het gaat hier niet eens over Feyenoord.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena nou leg mij nou eens uit wat er niet goed voor de dag komt als de wedstrijd in de kuip gespeeld wordt? Over sfeer gesproken, daar ging dit hele artikel over waar je ‘je mening over vertelt’, oftewel wel degelijk relevant in deze discussie. Op dat laatste statement ga ik nieteens in, je ziet zelf hopelijk ook wel wat daar mis gaat.

Ajeto!
545 Reacties
1.112 Dagen lid
3.690 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, Een stadion voor een WK moet voldoen aan strenge eisen voor capaciteit, speelveld, veiligheid en voorzieningen. De capaciteitseisen variëren: een minimum van 40.000 zitplaatsen voor groepswedstrijden, 60.000 voor kwart- en halve finales, en 80.000 voor de openingsceremonie en finale. Het veld moet van natuurlijk gras zijn 105 x 68, met goede drainage en kunstlicht of groeilampen waar nodig. Daarnaast zijn zaken als veiligheidssystemen, adequate sanitaire voorzieningen en een goede infrastructuur rondom het stadion essentieel

CG
2.496 Reacties
811 Dagen lid
13.327 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Klopt echt wel helemaal ondanks dat het sfeerloos was !!

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

De Arena en het Philiips stadion zijn de enige stadions in NL die Oranje waardig zijn. Het stadion de Kuip van de nummer 3 van vorig seizoen voldoet niet aan de eisen en wordt alleen als genade af en toe daar nog gehouden. Faciliteiten zijn ver beneden alle peil hebben we eerder kunnen lezen daar. Dus gewoon De Arena en het Philips stadion afwisselen. Ook leuk voor al die (voormalige) top2 internationals die weer in hun vertrouwde stadion mogen spelen.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@descheids Faciliteiten😂 waar heb je het over joh, een pispunt, een bar en een plek om de wedstrijd te zien in een goeie sfeer. Waar heb je faciliteiten voor nodig? Bobo’s in de businessclub? Maakt het een wedstrijd interessanter voor toeschouwers als die lui er warmer bijzitten? Volvreten doe je maar lekker bij de chinees.

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jel, ik weet niet eens waar ik moet beginnen over wat niet op orde is in de kuip. Er is zoveel al hierover geschreven dus google het zelf maar even. De kuip is gewoon hopeloos verouderd en we hebben afgelopen week ook kunnen lezen dat er al betonnen palen afbreken etc. Nog maar niet te spreken over de beruchte netten. De kuip is gewoon als stadion onvoldoende. En het publiek is ook niet beter dan die uit Winterswijk, Appelscha of Etten Leur. Niet voor niets dat de KNVB al zeer kritisch op feijenoord/de kuip is. PSV stadion wordt steeds gemoderniseerd ondanks het ouder is dan de kuip. Zegt genoeg. Feijenoord zit zwaar in financieel weer en dat zie je o.a. terug in de kuip. En dat ondanks alle subsidies die ze krijgen van de gemeente Rotterdam.

FCJel
545 Reacties
799 Dagen lid
4.758 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids als je niet in de business club of skybox zit krijg je daar echt niks van mee. En al helemaal niet als je thuis op buis kijkt. Ik vind het echt onzin dat dat de wedstrijd beleving negatief zou beinvloeden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
686 Reacties
1.112 Dagen lid
4.423 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

de dysletische schijtert : interessant. Het publiek in de kuip is niet beter dan dat uit winterswijk of appelscha en er hangen netten. Je vergeet voor het gemak dat als oranje speelt het publiek uit het hele land komt en de netten dan weg zijn? Ergo : je stelt het publiek van vanavond op hetzelfde niveau. Graag even feiten noemen van de subsidies en in welk zwaar weer ze zitten (RECENTE feiten) aangezien ze al jaren winst boeken.

ERIMIR
3.793 Reacties
462 Dagen lid
38.244 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Oranjesupporters zijn een ander soort volk dan Ajaxsupporters. Deze zijn trots op hun moderne stadion en club. Dat laten ze iedere keer bij de thuiswedstrijden zien en merken.

CG
2.496 Reacties
811 Dagen lid
13.327 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR Ja, dat klopt ook. Écht twee verschillende situaties !!

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toppers fcupdate weer verwijderd en descheids mag wel alles schrijven. Heel zielig fcupdate

descheids
347 Reacties
24 Dagen lid
538 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maak je niet dik hopsje. Probeer inhoudelijk en ontopic te reageren. En uiteraard met respect naar een ander. Dan worden je reacties echt niet verwijderd op deze fantastische site.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
686 Reacties
1.112 Dagen lid
4.423 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De schijtert : hypocriet

Hops
360 Reacties
1.112 Dagen lid
1.027 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids je strooit alleen maar leugens en daar moet fcupdate ook wat aan doen

Derk62
434 Reacties
794 Dagen lid
1.777 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In de arena zijn natuurlijk meer schijthuizen, das logies, maar de kuip heeft sfeer, en een prachtige veld, daar gaat het om in het voetbal

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Finland

4 - 0
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel