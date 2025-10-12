Het Nederlands elftal wist zondagavond met ruime cijfers te winnen van Finland. In de Johan Cruijff ArenA eindigde het WK-kwalificatieduel in een 4-0 zege voor Oranje. Waar het spel van de ploeg van Ronald Koeman met name in de eerste helft swingend was, gold dit volgens voetbalkijkers niet voor de sfeer in het stadion.
Oranje speelde zondag in eigen huis tegen Finland in de kwalificatiecyclus voor het WK van komende zomer. De ploeg van Koeman had geen kind aan het Noord-Europese land en stapte met ruime cijfers van het veld: 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo.
Waar het met name in de eerste helft voetballend heel behoorlijk was wat Oranje liet zien, gold dat volgens kijkers niet voor het aanwezige publiek in de Johan Cruijff ArenA. Op X klinkt dan ook de nodige kritiek op de toeschouwers in Amsterdam. “Zitten op een sfeervak. Wat een drama”, schrijft een gebruiker die in het stadion zit. “Doodse stilte en boos kijken als je ‘kut’ roept.”
“Slaapverwekkende sfeer, Oranje-publiek is echt statisch. Hebben die geld gekregen om het stadion te vullen net als bij het WK in Qatar?”, vraagt een ander zich af. “Wat een sfeer. Ik heb begrafenissen meegemaakt waar we na vijf minuten de polonaise liepen langs de kist”, ergert een volgende Oranje-fan zich. Een supporter heeft een oplossing om de sfeer te verbeteren. “Wedstrijden lekker in De Kuip laten spelen”, maakt hij zijn standpunt duidelijk.
Het is niet de eerste keer dat een paar meningen van mensen op X hier gepresenteerd worden alsof het de mening is van half Nederland. Dat is punt 1. Punt 2: sfeer wordt gemaakt door mensen, niet door een stadion. Punt 3: ik ben van mening dat de UEFA stadions aan een keuring zou moeten onderwerpen en alleen nog maar stadions zou moeten toelaten voor interlands of Europees voetbal als het stadion modern, toekomstbestendig, degelijk uitgerust, schoon, veilig en deugdelijk is. De kuip hoort daar wat mij betreft niet bij. Het stadion van Cambuur is zelfs nog beter.
@Arena punt 1; zodra het je uitkomt presenteer je zelf maar wat graag bepaald soort meninkjes alsof het de waarheid is. Punt 2 slaat natuurlijk nergens op. Natuurlijk heeft een stadion ontwerp invloed op de sfeer. Een kille koude bak met diepe grachten naar het veld of stadions waar het volk 3m vanaf het veld zit heeft wel degelijk een ander effect. Zo ook effecten met akoestiek, verlichting, donkere tunnels, horecapunten spelen hierin een rol. Punt 3: Natuurlijk zijn er gewoon al keuringen vanuit de bonden voordat je internationale wedstrijden mag hosten. En als voetballiefhebber zou je toch echt toe moeten kunnen geven dat de kuip uitermate geschikt is voor een tolend avondje voetbal. Welke voetballiefhebber kan het nou schelen dat er 3 of 4 wc’s zijn? Je kan dat alleen niet hebben omdat je pleurishekel aan feyenoord groter is dan je liefhebberij van voetbal.
Als het jou uitkomt roep je ook vanalles, zoals nu. Dus sja. Ik kom hier mijn mening vertellen en volgens mij is dat gewoon toegestaan hier, ook al bevalt die jou niet. Ik vind de kuip een aanfluiting om internationaal mee te kunnen doen. Dat is mijn mening. Net zoals bepaalde andere Nederlandse stadions dat ook zijn om verschillende redenen. Wil je internationaal goed voor de dag komen, ben ik van mening dat je dat moet doen in een uitstekend stadion, niet in een stadion dat eigenlijk alleen maar bekend staat om de goede sfeer. Sfeer heeft maar weinig te maken met een bepaalde kwalitatieve standaard van stadions hooghouden. Verder is Feyenoord helemaal geen eigenaar van de kuip, dus het gaat hier niet eens over Feyenoord.
@Arena nou leg mij nou eens uit wat er niet goed voor de dag komt als de wedstrijd in de kuip gespeeld wordt? Over sfeer gesproken, daar ging dit hele artikel over waar je ‘je mening over vertelt’, oftewel wel degelijk relevant in deze discussie. Op dat laatste statement ga ik nieteens in, je ziet zelf hopelijk ook wel wat daar mis gaat.
@Arena, Een stadion voor een WK moet voldoen aan strenge eisen voor capaciteit, speelveld, veiligheid en voorzieningen. De capaciteitseisen variëren: een minimum van 40.000 zitplaatsen voor groepswedstrijden, 60.000 voor kwart- en halve finales, en 80.000 voor de openingsceremonie en finale. Het veld moet van natuurlijk gras zijn 105 x 68, met goede drainage en kunstlicht of groeilampen waar nodig. Daarnaast zijn zaken als veiligheidssystemen, adequate sanitaire voorzieningen en een goede infrastructuur rondom het stadion essentieel
De Arena en het Philiips stadion zijn de enige stadions in NL die Oranje waardig zijn. Het stadion de Kuip van de nummer 3 van vorig seizoen voldoet niet aan de eisen en wordt alleen als genade af en toe daar nog gehouden. Faciliteiten zijn ver beneden alle peil hebben we eerder kunnen lezen daar. Dus gewoon De Arena en het Philips stadion afwisselen. Ook leuk voor al die (voormalige) top2 internationals die weer in hun vertrouwde stadion mogen spelen.
@descheids Faciliteiten😂 waar heb je het over joh, een pispunt, een bar en een plek om de wedstrijd te zien in een goeie sfeer. Waar heb je faciliteiten voor nodig? Bobo’s in de businessclub? Maakt het een wedstrijd interessanter voor toeschouwers als die lui er warmer bijzitten? Volvreten doe je maar lekker bij de chinees.
Jel, ik weet niet eens waar ik moet beginnen over wat niet op orde is in de kuip. Er is zoveel al hierover geschreven dus google het zelf maar even. De kuip is gewoon hopeloos verouderd en we hebben afgelopen week ook kunnen lezen dat er al betonnen palen afbreken etc. Nog maar niet te spreken over de beruchte netten. De kuip is gewoon als stadion onvoldoende. En het publiek is ook niet beter dan die uit Winterswijk, Appelscha of Etten Leur. Niet voor niets dat de KNVB al zeer kritisch op feijenoord/de kuip is. PSV stadion wordt steeds gemoderniseerd ondanks het ouder is dan de kuip. Zegt genoeg. Feijenoord zit zwaar in financieel weer en dat zie je o.a. terug in de kuip. En dat ondanks alle subsidies die ze krijgen van de gemeente Rotterdam.
de dysletische schijtert : interessant. Het publiek in de kuip is niet beter dan dat uit winterswijk of appelscha en er hangen netten. Je vergeet voor het gemak dat als oranje speelt het publiek uit het hele land komt en de netten dan weg zijn? Ergo : je stelt het publiek van vanavond op hetzelfde niveau. Graag even feiten noemen van de subsidies en in welk zwaar weer ze zitten (RECENTE feiten) aangezien ze al jaren winst boeken.
De schijtert : hypocriet
