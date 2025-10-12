Van der Vaart: 'Ik val in herhaling: Malen is in potentie waanzinnig!'

, en ontvingen zondagavond de nodige complimenten in de pauze van de wedstrijd tussen Nederland en Finland. Rafael van der Vaart was lyrisch over Malen en Depay, terwijl Pierre van Hooijdonk stilstond bij het optreden van Kluivert.

Malen zette Oranje in de achtste minuut op voorsprong met een schot waar keeper Jesse Joronen geen grip op kreeg. “Ik heb het al vaker gezegd en ik val dus wel in herhaling, maar ik vind hem in potentie echt waanzinnig”, zei Van der Vaart bij de NOS. “Ik ben ook blij dat hij het nu een keer laat zien als hij vanaf het begin speelt.”

“Hij is zo lichtvoetig”, merkt de oud-middenvelder op. “Hij geeft een tikkie, loopt direct door en schiet hem redelijk binnen. Ik vind wel dat die keeper hem moet houden. Maar ga er maar tegen staan als back.”

Memphis Depay gaf de assist en deed dat ook bij de 2-0, om vervolgens zelf vanaf de penaltystip de 3-0 te maken. Hij is nu de topscorer aller tijden én de man met de meeste assists voor Oranje. “Ik vind sowieso dat hij ondergewaardeerd wordt. Hij heeft geen grote prijzen gewonnen, maar dat heeft eigenlijk niemand als je bij Nederland gespeeld hebt”, weet Van der Vaart. “Ik vind het echt geweldig wat hij doet. Vandaag ook. Je kan doorvoetballen, het is gewoon nog steeds de allerbeste spits die we hebben. En dan moet je hem ook gewoon altijd opstellen.”

Van Hooijdonk lichtte ook Kluivert uit. De speler van Bournemouth stond verrassenderwijs in de basis, als nummer 10. Volgens Van Hooijdonk speelde hij ‘geweldig’ in de eerste helft. “Ik vind met name de link met Memphis… Memphis gaat niet veel diep, komt veel in de bal. Op het moment dat hij in de bal komt, is Kluivert al onderweg. Daardoor kan Memphis aannemen of kaatsen op een Kluivert die al klaarstaat.”

