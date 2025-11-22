Live voetbal 9

Alexander Isak doet enorme investering van 34.000 euro: ‘Een fabelachtig beest’

Alexander Isak Zweden
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 november 2025, 13:57

Alexander Isak, de spits van Liverpool, heeft een wel héél opmerkelijke stap genomen om zijn eigen veiligheid te waarborgen. De Zweedse international heeft naar verluidt een hond aangeschaft van maar liefst 34.000 euro, puur om zichzelf te kunnen beschermen tegen inbrekers.

Isak kent nog geen best seizoen in dienst van Liverpool. De peperdure spits werd voor een bedrag van 145 miljoen euro overgenomen van Newcastle United, maar maakte in acht wedstrijden slechts één doelpunt gaf één assist. Ook bij de Zweedse nationale ploeg kan Isak niet overtuigen, en dat komt de aanvaller tot flinke kritiek te staan.

'Fabelachtig beest'

Artikel gaat verder onder video

De ‘fans’ gaan zelfs zo ver, dat Isak op sociale media verschillende doodsbedreigingen naar het hoofd kreeg geslingerd. Om zich te beschermen heeft de Zweed een Dobermann aangeschaft. Dat is een uitstekend getrainde waakhond van liefst 34.000 euro. “Een fabelachtig beest”, omschrijft Phoenix Dogs, het bedrijf waar Isak de hond kocht.

Isak is niet de eerste speler die besluit een dure hond aan te schaffen. Voetballers worden steeds vaker geconfronteerd met inbrekers en dan met name als zij op reis zijn, bijvoorbeeld voor een wedstrijd of training. De spits hoopt met de komst van een hond in ieder geval een afschrikkende werking te creëren en zijn huis beter te kunnen beveiligen. Engelse topvoetballers als Marcus Rashford, Kyle Walker en Jack Grealish kochten eerder een waakhond.

➡️ Meer nieuws over Alexander Isak

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Italië met onder meer Donnarumma, Di Lorenzo, Frattesi, Tonali, Dimarco, Raspadori en Retegui

Italië treft Noord-Ierland in play-offs voor WK, Turkije tegen Roemenië

  • do 20 november, 13:41
  • 20 nov. 13:41
Foto van Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo

‘Liverpool wil afkoopsom van 74 miljoen euro voor Semenyo betalen’

  • wo 19 november, 23:32
  • 19 nov. 23:32
Liverpool-speler Ryan Gravenberch

‘Gravenberch wees enorm aanbod uit Saudi-Arabië af en nadert akkoord over nieuw contract’

  • di 18 november, 10:43
  • 18 nov. 10:43
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Alexander Isak

Alexander Isak
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 26 jaar (21 sep. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Newcastle
0
0
2024/2025
Newcastle
34
23
2023/2024
Newcastle
30
21
2022/2023
Real Sociedad
2
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
6
Aston Villa
11
3
18
7
Man Utd
11
1
18
8
Liverpool
11
1
18
9
Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace
11
5
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel