, de spits van Liverpool, heeft een wel héél opmerkelijke stap genomen om zijn eigen veiligheid te waarborgen. De Zweedse international heeft naar verluidt een hond aangeschaft van maar liefst 34.000 euro, puur om zichzelf te kunnen beschermen tegen inbrekers.

Isak kent nog geen best seizoen in dienst van Liverpool. De peperdure spits werd voor een bedrag van 145 miljoen euro overgenomen van Newcastle United, maar maakte in acht wedstrijden slechts één doelpunt gaf één assist. Ook bij de Zweedse nationale ploeg kan Isak niet overtuigen, en dat komt de aanvaller tot flinke kritiek te staan.

'Fabelachtig beest'

De ‘fans’ gaan zelfs zo ver, dat Isak op sociale media verschillende doodsbedreigingen naar het hoofd kreeg geslingerd. Om zich te beschermen heeft de Zweed een Dobermann aangeschaft. Dat is een uitstekend getrainde waakhond van liefst 34.000 euro. “Een fabelachtig beest”, omschrijft Phoenix Dogs, het bedrijf waar Isak de hond kocht.

Isak is niet de eerste speler die besluit een dure hond aan te schaffen. Voetballers worden steeds vaker geconfronteerd met inbrekers en dan met name als zij op reis zijn, bijvoorbeeld voor een wedstrijd of training. De spits hoopt met de komst van een hond in ieder geval een afschrikkende werking te creëren en zijn huis beter te kunnen beveiligen. Engelse topvoetballers als Marcus Rashford, Kyle Walker en Jack Grealish kochten eerder een waakhond.