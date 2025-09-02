Newcastle United neemt met ijzige boodschap van 37 woorden afscheid van Isak

Newcastle United heeft maandag miljoenen verdiend aan de verkoop van , maar weigerde de spits te bedanken. De League Cup-winnaar deelde een ijskoude boodschap van 37 woorden om de Zweed uit te zwaaien.

Isak aasde al de hele zomer op een vertrek bij Newcastle United. Na drie seizoenen wilde hij graag weg bij The Magpies en heeft dit zijn club heel duidelijk gemaakt. Zo trainde de Zweed al tijden niet meer mee en kwam hij ook niet in actie in de eerste drie competitieduels van het nieuwe seizoen. Op de slotdag van de transferperiode kreeg Isak dan toch zijn transfer te pakken.

De relatie tussen Newcastle en Isak is deze zomer flink bekoeld en The Magpies voelden er weinig voor om de Zweed te bedanken voor zijn bewezen diensten. In een ijskoud bericht van 37 woorden werd afscheid genomen van de spits. “Newcastle United kan de verkoop van spits Alexander Isak aan Liverpool aankondigen voor een aanzienlijke, Britse recordtransfersom”, begint de club droog.

“De Zweedse international kwam in 2022 over van Real Sociedad naar de Magpies en speelde 109 wedstrijden in alle competities”, besluit Newcastle het statement. Er wordt geen woord gerept over zijn 62 doelpunten in alle competities en ook niet over zijn treffer in de finale van de League Cup tegen uitgerekend Liverpool.