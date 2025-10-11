Crisis bij Zweden: supporters keren zich massaal tegen Jon Dahl Tomasson

De positie van Jon Dahl Tomasson als bondscoach van Zweden wankelt. Na het 0-2 verlies tegen Zwitserland in de WK-kwalificatie keerde het publiek in Stockholm zich massaal tegen de Deen.

In de Friends Arena hingen felle spandoeken met teksten als 'Stap op, JDT' en 'Deense idioot', terwijl er luide fluitconcerten klonken toen de naam van Tomasson voor de wedstrijd werd omgeroepen. Ook werd Janne Andersson, die tussen 2016 en 2023 aan het roer stond bij Zweden, luidkeels toegezongen.

Artikel gaat verder onder video

De frustratie onder de fans was groot: Zweden staat met slechts één punt uit drie wedstrijden onderaan in de groep. Directie kwalificatie voor het WK is heel ver weg, want koploper Zwitserland heeft nu al acht punten voorsprong. Op dit moment staat Kosovo met vier punten op de tweede plek, die goed is voor deelname aan de play-offs.

Tomasson: ‘Ik begrijp de supporters’

Tomasson bleef na afloop opvallend kalm en toonde begrip voor de woede op de tribunes. “Ik begrijp de supporters. Ze willen resultaten en overwinningen. Voetbal is emotie”, zei hij na de wedstrijd tegen Aftonbladet.

De Feyenoord-legende vond dat het duel op cruciale momenten de verkeerde kant op viel. “Doelpunten veranderen wedstrijden. Een goal geeft je vertrouwen en momentum, en zij kregen een heel goedkope strafschop. We zijn erg teleurgesteld over het resultaat”, aldus Tomasson.

© Imago

Toch ziet de bondscoach nog licht aan het eind van de tunnel. “De spelers geloven dat we resultaten kunnen halen. Dat doe ik ook. De start was een klap in het gezicht, maar het is geen knock-out”, zei hij op de persconferentie.

Spelers blijven achter hun coach staan

Binnen de selectie klinkt vooralsnog geen verdeeldheid. Sterspits Alexander Isak benadrukte dat de spelers Tomasson blijven steunen.

“We hebben allemaal vertrouwen in hem. We gaan samen strijden. Onze kansen zijn het grootst als we als één team blijven staan”, verklaarde de aanvaller van Liverpool.

Isak erkende dat de situatie zorgelijk is. “Het ziet er natuurlijk niet fraai uit. We moeten positief blijven als ploeg en één geheel vormen. We staan niet goed, maar er zijn nog steeds mogelijkheden”, zei hij.

Ook Yasin Ayari sloot zich daarbij aan: “Het is altijd makkelijk om naar de trainer te wijzen, maar wij moeten het op het veld doen. Vandaag was het tegen een sterke tegenstander niet genoeg”, reageerde de middenvelder vrijdagavond.

Analisten oordelen hard

Hoewel de kleedkamer gesloten blijft achter de coach, zijn analisten en media snoeihard.

Voormalig international Mads Junker zei bij TV2: “Het is niet Jon Dahls schuld dat de Zweden de bal niet in het doel krijgen. Maar hij krijgt de schuld, en hij draagt de verantwoordelijkheid voor het feit dat de ploeg in drie wedstrijden één punt heeft gepakt.”

Volgens Junker worstelt Tomasson met de balans binnen zijn elftal. “Hij heeft twee van de beste spitsen ter wereld – Isak en Gyökeres – maar hij krijgt ze niet verbonden met de rest van het team. Hij beschikt over geweldige spelers en middelmatige spelers, en dat heeft hij nog niet aan de praat gekregen”, aldus de Deen.

Ook Uffe Bech vond dat de druk nu ondraaglijk is geworden. “Hij staat onder enorme druk. Als er vóór de wedstrijd al over ontslag werd gesproken, dan is die discussie nu flink aangewakkerd”, zei de analist.

‘Nieuwe Zweedse crisis’

In september speelde Zweden gelijk tegen Slovenië (2-2) en verloor het van Kosovo (2-0).

De Zweedse pers spreekt intussen van een nationale voetbalcrisis. Aftonbladet kopte: “Nieuwe Zweedse afgang – eisen om ontslag.” SVT schrijft over “een klassenverschil”, terwijl Fotbollskanalen concludeert: “Zwaar verlies tegen Zwitserland – het ziet er duister uit.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!