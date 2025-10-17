Graham Potter is hard op weg om Jon Dahl Tomasson op te gaan volgen als bondscoach van Zweden. Dat wordt vrijdag gemeld door Zweedse media en bevestigd door transferjournalist Fabrizio Romano. Potter werd recent op straat gezet door West Ham United en was in het verleden als clubtrainer al actief in Zweden.

Voor Tomasson viel afgelopen dinsdag het doek. De Deense oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord en voormalig trainer van Excelsior en Roda JC stond al onder grote druk, na een pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Kosovo werd Tomasson op straat gezet. Door het verlies staan de Zweden, die onder meer kunnen beschikken over topspitsen Alexander Isak (Liverpool) en Victor Gyökeres (Arsenal), na vier speelronden met één puntje onderaan in hun WK-kwalificatiepoule, waardoor de kansen op een ticket voor het eindtoernooi nagenoeg verkeken zijn.

Artikel gaat verder onder video

Het Zweedse Aftonbladet schrijft vrijdag dat Potter (50) reeds een 'geheim bliksembezoek' aan Zweden heeft gebracht om te onderhandelen over het bondscoachschap. Kim Källström, oud-international en tegenwoordig directeur voetbal bij de Zweedse voetbalbond SvFF, liet zich recent al lovend uit over Potter. "Ik denk dat we allemaal weten dat Graham in de eerste plaats een aardig persoon is, en een zeer competente en getalenteerde voetbaltrainer. Meer ga ik er niet over zeggen". wordt Källström geciteerd door de krant. Romano schrijft op X dat Potter in eerste instantie slechts tot maart volgend jaar zal worden vastgelegd en dat de onderhandelingen zich inmiddels in het laatste stadium bevinden.

Potter begon zijn trainersloopbaan in Zweden, waar hij in 2011 werd aangesteld door Östersund. De Engelsman leidde de club in zeven jaar tijd van het vierde profniveau naar de Allsvenskan, het hoogste niveau. Ook won hij met Östersund de beker en daarmee Europees voetbal. Na zijn naam te hebben gevestigd keerde Potter terug naar zijn vaderland. Daar had hij achtereenvolgens Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea en West Ham United onder zijn hoede. Bij die laatste club werd Potter eind september op straat gezet en vervangen door Nuno Espírito Santo. Zijn verleden in Zweden speelt voor Potter een belangrijke rol bij het aanvaarden van het bondscoachschap, zo weet Romano: "Hij wil het land helpen dat hem zijn doorbraak in het voetbal gunde", aldus de Italiaan.