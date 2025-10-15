Bondscoach Gennaro Gattuso gaat naar eigen zeggen emigreren als hij er niet in slaagt om zich met Italië te plaatsen voor het WK van 2026. De voormalig topmiddenvelder verzekerde zich dinsdag van een plek in de play-offs voor een WK-ticket dankzij een 3-0 zege op Israël.

De 47-jarige Gattuso werd in juni aangesteld als bondscoach van zijn vaderland, als opvolger van Luciano Spalletti. In september debuteerde hij met zeges op Estland (5-0) en Israël (4-5) op de bank. In de voorbije interlandperiode werd opnieuw met dezelfde twee landen afgerekend. Estland werd nu met 1-3 verslagen, Israël met 3-0.

Artikel gaat verder onder video

Door die laatste zege is Italië na zes gespeelde wedstrijden zeker van de tweede plaats in de poule, die recht geeft op deelname aan de play-offs. Om zich rechtstreeks te kwalificeren zullen de Azzurri in de laatste twee speelronden koploper Noorwegen nog voorbij moeten steken. De Noren morsten nog geen punt en staan daarom drie punten voor op de Italianen, maar op de slotdag treffen beide landen elkaar nog in San Siro. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend, zoals ook de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman recent pas ontdekte. Met +26 om +10 is Noorwegen in dat opzicht momenteel gigantisch in het voordeel en zou een nederlaag in Milaan geen problemen moeten opleveren.

Gattuso is blij dat hij ongeslagen zijn eerste vier wedstrijden als bondscoach is doorgekomen, maar voor de vroegere kuitenbijter telt maar één ding: kwalificatie. "Ik ontvang de credits als we ons doel bereiken. Maar als het niet lukt, dan emigreer ik uit Italië. Ik woon al vrij ver weg, maar dan ga ik nóg verder", wordt Gattuso geciteerd door Football Italia.

Italië was in 2014 voor het laatst present op een WK-eindronde. De wereldkampioen van 1982 en 2006 strandde destijds al in de groepsfase: door nederlagen tegen Uruguay en Costa Rica (beiden 0-1) deed een 1-2 zege op Engeland er niet meer toe. Voor de eindronden van 2018 en 2022 wist Italië zich vervolgens helemaal niet te kwalificeren.