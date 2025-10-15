Domper in minuut 96 voor Suriname: WK nog altijd in zicht

Suriname heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bittere nasmaak overgehouden aan het uitduel met Panama. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo leek lang op weg naar een belangrijke overwinning, maar kreeg diep in blessuretijd alsnog de gelijkmaker om de oren: 1-1. Daardoor blijft de strijd om de koppositie in Groep A van de WK-kwalificatie spannend.

De Surinaamse ploeg kende in Panama City een uitstekende start. Go Ahead Eagles-aanvaller Richonell Margaret opende na 21 minuten de score, na een assist van NEC-routinier Tjaronn Chery. Panama nam daarna het initiatief en drong Suriname steeds verder terug, maar doelman Etienne Vaessen, die in Suriname met de naam Etienne Burnet speelt, hield zijn ploeg met meerdere reddingen op de been.

Pas in de zesde minuut van de extra tijd viel alsnog de gelijkmaker. Na een indraaiende voorzet belandde de bal voor de voeten van Ismael Diaz, die van dichtbij raak schoot. Een klap voor Suriname, dat even daarvoor nog op koers lag om de eerste plaats in de groep te verstevigen.

Ondanks de late dreun blijft Suriname koploper in Groep A van de WK-kwalificatie. De ploeg van Menzo heeft, net als Panama, zes punten, gevolgd door Guatemala met vijf. In november wacht een cruciale maand: Suriname speelt op 13 november thuis tegen El Salvador en op 19 november uit tegen Guatemala. Alleen de nummer één van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.