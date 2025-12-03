De waarde van de aandelen van Ajax is de afgelopen tijd nog verder gezakt, zo schrijft Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De schrijver kreeg van een vriend te horen dat de aandelen de afgelopen vier jaar met 6,15 euro in waarde zijn verminderd. Daardoor wordt het voor de Amsterdammers steeds goedkoper om van de beurs af te gaan.

Ajax denkt erover na om van de beurs te gaan, zo werd halverwege november bekend. De Amsterdamse club kwam tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) tot de conclusie dat er een efficiëntere samenwerking moet komen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een andere bedrijfsvorm, wat een vertrek van de beurs betekent. “Wij gaan alle opties onderzoeken om dit voetbalbedrijf efficiënter te kunnen maken. De beursnotering neemt daar plaats in”, liet Dirk Anbeek, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, weten aan Ajax Showtime.

Artikel gaat verder onder video

In zijn column van dinsdag stond Spaan uitgebreid stil bij de huidige prijs van de aandelen van Ajax. “En zo maakten we kennis met de financieel directeur van Ajax”, begint de schrijver, doelend op het mediaoptreden van Shashi Baboeram Panday na de definitieve staking tegen FC Groningen afgelopen weekend. Spaan neemt zijn uitspraak dat Ajax ‘een vermoeden’ had dat de harde kern zich dit weekend weer met een vuurwerkactie zou melden op de hak. “Zou Shashi al vermoeden hoeveel het aandeel Ajax nu weer was gezakt?”, vraagt hij zich af.

“Een vriend van me stuurde een mail door. Vier jaar geleden had hij aandelen Ajax gekocht voor 14,75 euro”, schrijft Spaan. Op 2 december 2025 was een aandeel nog maar 8,60 euro waard. “Waardedaling: 6,15 euro. Dit noemen ze ‘pretaandelen’. Waar is de pret?”, vraagt de journalist zich af. Toch durft hij wel een gokje te wagen waar de benaming vandaan komt: “Misschien wordt het op deze manier steeds goedkoper om van de beurs af te gaan. Dan schuilt daar de pret.”