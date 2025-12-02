keert niet meer terug in de basis bij Ajax. Althans, dat is de mening van Valentijn Driessen na afloop van het hervatte duel met FC Groningen (2-0) dinsdagmiddag. De verslaggever vindt dat het voor Ajax veel beter is als veel minuten maakt.

Ajax won dinsdag met 2-0 van FC Groningen, mede door een goal van Bouwman. “Die jongen deed het prima, hij deed het naar behoren”, begint Driessen in een video van De Telegraaf. “Aan de bal zie je dat hij heel rustig is en ook goed de opbouw kan verzorgen.” De verslaggever merkt wel op dat Bouwman nog wat meer initiatief kan nemen en sterker moet worden in zijn duels, maar geeft ook toe dat het pas de tweede wedstrijd in het eerste elftal was van het talent.

“Hij kan terugkijken op een prima wedstrijd met een doelpunt”, gaat Driessen verder. “Het is jammer, dat zei hij zelf ook, dat zijn familie er niet bij was. Dat kan ik me goed voorstellen.” De chef voetbal van de krant krijgt voorgelegd dat Ajax dit seizoen drie keer ‘de nul’ heeft gehouden, waarvan twee keer met Bouwman in de basis. “Laten staan”, antwoordt hij direct.

“Ik zou Sutalo sowieso niet opstellen. Ik ben helemaal niet weg van Sutalo, want hij is gewoon bang aan de bal”, fileert Driessen de Kroaat, die in de zomer van 2023 voor ruim twintig miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb. “Bouwman is absoluut niet bang en Ajax wil graag aan de bal voetballen. Sutalo mag verdedigend misschien iets beter zijn, maar met hem regent het ook tegengoals. Dat heeft misschien met de tegenstanders te maken, maar ik zie liever een jonge Ajax-verdediger met potentie dan een hele dure Kroaat die niet levert.”