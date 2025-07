Ronald Koeman openhartig: 'Dat vond ik wel heel erg spannend'

Ronald Koeman heeft zich dinsdagavond andermaal openhartig uitgesproken over de hartinfarct die hij vijf jaar geleden kreeg na een fietstocht van 95 kilometer. De bondscoach van het Nederlands elftal vertelt dat hij nadien nog wel een of twee keer heeft gefietst, maar dat hij dat wel heel spannend vond.

Koeman was afgelopen dinsdag, op de rustdag van de Tour de France, te gast bij de wielerploeg Visma-Lease a Bike en kreeg daar een inkijkje in meerdere facetten van de wielersport. Vervolgens schoof de bondscoach 's avonds aan bij het programma De Avondetappe van de NOS. Koeman is een liefhebber van de wielersport en wielrende in het verleden zelf ook.

Artikel gaat verder onder video

Het wielrennen deed Koeman niet van jongs af aan. "Nee, dat is later wat meer ontstaan", vertelt hij aan presentatrice Dione de Graaff. "Met vrienden. Ik vond het wel heel leuk, tot ik ooit een keer 95 kilometer heb gefietst, dat is inmiddels vijf jaar geleden. Ik kwam toen terug en ik voelde me ineens niet zo lekker. Ik had toen al een onderwandinfarct gehad en toen ging alles gelukkig heel snel en zijn er twee stents geplaatst."

"Sindsdien heb ik niet meer op de racefiets gezeten, maar wel op de elektrische fiets", gaat Koeman openhartig verder. "Ik doe nog wel spinning, dat vind ik nog wel leuk om te doen. Maar echt op die smalle bandjes en toch ook wel het gevaar met auto's op de weg die niet stoppen voor een fietser, maar ook de klikpedalen. Ik ben daar wel eens mee gevallen. Maar ik vond het wielrennen wel geweldig om te doen."

Koeman vond het spannend om weer te fietsen

De Graaff vraagt vervolgens of Koeman tijdens het revalideren nog iets met het wielrennen gedaan heeft, maar dat was niet het geval. "Ik heb daarna nog een of twee keer gefietst, dat vond ik wel heel erg spannend. Want het is maar weer de vraag hoe je je dan weer voelt. Maar ik laat het hierbij", vervolgt Koeman, die aangeeft dat hij medisch gezien nog wel zou mogen wielrennen. "De controles en alles zijn gewoon goed. Dus ik kan gewoon wat voor sport dan ook doen."

