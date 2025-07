Grote zorgen om WK 2026: 'Bepaalde zaken misschien anders invullen'

Edwin Goedhart maakt zich enorme zorgen over het WK voetbal van volgend jaar. De hitte in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in combinatie met de belasting die dat meebrengt voor de spelers, wordt gevreesd door de bondsarts.

Het Nederlands elftal is de WK-kwalificatie goed begonnen met een 0-2 overwinning op Finland en een 8-0 zege op Malta. Met de volle buit uit de eerste twee wedstrijden ligt Oranje op koers voor het WK van 2026, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Uiterlijk in november zal duidelijk zijn of de manschappen van bondscoach Ronald Koeman komende zomer actief zal zijn op het mondiale eindtoernooi.

Hoewel kwalificatie nog niet zeker is, heeft Goedhart wel flink wat zorgen om het WK. "Het wordt steeds meer een uitdaging om spelers na een lang seizoen fysiek fit aan de start van een toernooi te krijgen en ze ook fit te houden", steekt hij van wal in gesprek met Voetbal International. "Het is ook vaker een spanningsveld tussen wat uit gezondheidsperspectief goed is en wat commercieel aantrekkelijk is voor het voetbal. Dan heb ik het niet alleen over de temperaturen en tijdstippen van wedstrijden, maar ook over de agenda's en speelschema's. Aan de andere kant is het een gegeven en wordt het zo besloten. Dan moeten we ons zo goed mogelijk voorbereiden."

Momenteel wordt het WK voor clubs gehouden in de Verenigde Staten en tijdens dat toernooi zijn al meerdere wedstrijden stilgelegd vanwege extreem weer. Daarnaast lieten Borussia Dortmund en Bayern München hun wisselspelers achter in de kleedkamer vanwege de warmte. Goedhart verwacht dan ook dat de FIFA de lessen van het WK voor clubteams meeneemt. "Ik verwacht daarin nog een terugkoppeling van de medische afdeling. Ik reken erop dat de FIFA intern zal evalueren wat ze van dat toernooi kunnen leren en wat daarvan de gevolgen zijn voor volgend jaar", vervolgt de bondsarts.

"Er kunnen maatregelen worden getroffen om de impact minder heftig te maken. Richting het WK in Qatar werd er bijvoorbeeld geluisterd, door het van de zomer naar de winter te verplaatsen. Vroeger was het op toernooien in de zomer incidenteel weleens warm. Hoe je het ook wendt of keert: er is sprake van klimaatverandering en het wordt steeds warmer. Misschien moeten we bepaalde zaken dan op een andere manier invullen", besluit Goedhart.

