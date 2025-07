Kieft: 'Hij heeft zelf 4 keer in Oranje gespeeld en durft dit dan te zeggen'

Wim Kieft vindt dat analisten weinig recht van spreken hebben, als ze niet veel interlands hebben gespeeld. Dat stelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer noemt Marc van Hintum als hilarisch voorbeeld van een analist die zijn eigen carrière ten onrechte gebruikte in zijn analyse.

In de podcast krijgen de heren de vraag: “Stel mannen, jullie mochten één regel invoeren voor alle voetbalanalisten op tv. Wat zou die regel zijn?” “Nooit over jezelf beginnen”, zegt Kieft. “Nooit over je eigen carrière.” Michel van Egmond is verbaasd: “Ook niet als je Van Basten of Rijkaard bent?” “Die doen dat niet”, antwoordt Kieft, die erbij zegt dat hij het heeft over ‘de mindere goden’.

Artikel gaat verder onder video

Van Egmond concludeert: “Onder de veertig interlands gewoon je mond houden, niet zeggen dat je ooit gevoetbald hebt.” In dat kader heeft Kieft wel een voorbeeld: “Ik zat een keer met die Marc van Hintum bij Ziggo Sport.” René van der Gijp begint bij het horen van de naam al te lachen: “Ga niet zeggen dat het bij een wedstrijd van Real Madrid was. Dat heb ik toen gezien.”

“Hij begon over die linksback van Real Madrid, die Braziliaan, vervolgt Gijp. Kieft herkent het moment: “Toen zei hij zoiets van: ‘Dat klopt wel, want dat deden wij bij het Nederlands elftal ook altijd’. Wij. Hij heeft vier interlands gespeeld. Dat vind ik niet kunnen.” Het viertal van KJEG ligt in een deuk om Van Hintum, die overigens acht keer uitkwam voor Oranje.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Liverpool-aanvaller zorgt voor verbijstering door te feesten tijdens uitvaart Jota 🔗

👉 Voormalig Cambuurstadion vernield: ‘Met fatbikes over het veld gereden’ 🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op Kudus afgewezen worden' 🔗

👉 Donnarumma moet het flink ontgelden bij witheet Bayern München 🔗

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗