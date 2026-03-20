Oranje-oproep serieus in gevaar voor Memphis Depay wegens knieklachten

20 maart 2026, 07:38   Bijgewerkt: 07:51
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Het is nog maar zeer de vraag of Memphis Depay deze interlandperiode in actie kan komen voor het Nederlands elftal. De aanvalsleider van Oranje kampt al langere tijd met knieklachten en ontbrak vrijdagnacht in de wedstrijdselectie van Corinthians tegen Chapecoense. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd uit voorzorg langs de kant gehouden.

“Memphis heeft al een tijdje last van zijn knie. We moeten heel voorzichtig met hem omgaan, anders kunnen we hem kwijtraken. En wat gebeurt er als je hem dan een maand moet missen, zoals bij Yuri Alberto het geval was? Kijk hoe lang Yuri eruit lag. Kijk welke prijs we betalen als we geen aanvaller met zijn kwaliteiten in het team hebben”, zei Dorival Júnior na afloop van het 0-0-gelijkspel op de persconferentie.

Afgelopen zondag maakte Depay nog zijn eerste treffer van het seizoen, tijdens de uitwedstrijd tegen Santos.

Spannende dag voor Koeman en Oranje

Vandaag (vrijdag) maakt bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador, die later deze maand worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion. Het is nog maar de vraag of de all-time topscorer van het Nederlands elftal – die inmiddels op 55 doelpunten staat – fit genoeg wordt bevonden om deel uit te maken van de groep. Mocht Memphis niet inzetbaar zijn, dan zal Koeman moeten terugvallen op andere aanvallers zoals Brian Brobbey, Wout Weghorst of Cody Gakpo voor de komende oefenduels.ftal – met 55 doelpunten – van de partij is.

➡️ Meer over Memphis Depay

Lees ook:
blessure Noa Lang

Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

  • wo 18 maart, 22:51
  • 18 mrt. 22:51
  • 1
Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland

Kenneth Taylor leest appje van Koeman voor: ‘Begrijp wat hij bedoelt’

  • wo 18 maart, 16:29
  • 18 mrt. 16:29
  • 1
Beukema

Sam Beukema wil naar WK: 'Zou ongelofelijk zijn'

  • wo 18 maart, 07:55
  • 18 mrt. 07:55
  • 1
Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

