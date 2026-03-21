heeft tegenover het Algemeen Dagblad teruggeblikt op verschillende edities van De Klassieker. Eén van die onderonsjes was de laatste ontmoeting met Feyenoord, die de Amsterdammers met 2-0 wisten te winnen. Davy Klaassen werd in dat duel verwond, door een ongelukkig moment met .

Feyenoord en Ajax treffen elkaar aankomende zondag. Eerder het seizoen vond het affiche plaats op 14 december, toen de ploeg van voormalig trainer Fred Grim met 2-0 te sterk was voor Feyenoord. Aanvoerder Klaassen maakte in dat duel de openingstreffer met een mooie knal van afstand. “Weer eindigde ik met bloed, door een klap van Lucas Rosa tijdens het juichen”, zegt Klaassen, die verwijst naar een eerdere Klassieker toen hij onder het bloed zat.

Artikel gaat verder onder video

De aanvoerder van de Amsterdammers meldde zich na het incident bij Rosa. “Ik zei later tegen hem: wat doe jij nou? Die dingen gebeuren ook in dat soort wedstrijden. Ik hoefde niet naar een chirurg, maar je ziet het litteken nog wel”, aldus Mister 1-0.

“Deze Klassieker behoorde wel tot de hoogtepunten. De F-Side was er niet en het hele stadion nam het over, waardoor er een topsfeer ontstond. Ik maakte de eerste goal. We stonden met veel jonge jongens op het veld. Ik dacht: zo moet het zijn”, besluit Klaassen, die aankomende zondag (14.30 uur) vermoedelijk weer in de basis start bij de ploeg van Óscar García.