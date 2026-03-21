Live voetbal

Klaassen krijgt klap van Lucas Rosa en gaat verhaal halen: ‘Wat doe jij nou?’

21 maart 2026, 09:08
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Davy Klaassen heeft tegenover het Algemeen Dagblad teruggeblikt op verschillende edities van De Klassieker. Eén van die onderonsjes was de laatste ontmoeting met Feyenoord, die de Amsterdammers met 2-0 wisten te winnen. Davy Klaassen werd in dat duel verwond, door een ongelukkig moment met Lucas Rosa.

Feyenoord en Ajax treffen elkaar aankomende zondag. Eerder het seizoen vond het affiche plaats op 14 december, toen de ploeg van voormalig trainer Fred Grim met 2-0 te sterk was voor Feyenoord. Aanvoerder Klaassen maakte in dat duel de openingstreffer met een mooie knal van afstand. “Weer eindigde ik met bloed, door een klap van Lucas Rosa tijdens het juichen”, zegt Klaassen, die verwijst naar een eerdere Klassieker toen hij onder het bloed zat.

Artikel gaat verder onder video

De aanvoerder van de Amsterdammers meldde zich na het incident bij Rosa. “Ik zei later tegen hem: wat doe jij nou? Die dingen gebeuren ook in dat soort wedstrijden. Ik hoefde niet naar een chirurg, maar je ziet het litteken nog wel”, aldus Mister 1-0.

“Deze Klassieker behoorde wel tot de hoogtepunten. De F-Side was er niet en het hele stadion nam het over, waardoor er een topsfeer ontstond. Ik maakte de eerste goal. We stonden met veel jonge jongens op het veld. Ik dacht: zo moet het zijn”, besluit Klaassen, die aankomende zondag (14.30 uur) vermoedelijk weer in de basis start bij de ploeg van Óscar García.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
26
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws