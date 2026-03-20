Tina Nijkamp is geschrokken van de tegenvallende kijkcijfers bij de Champions League-wedstrijden, die in Nederland worden uitgezonden door Ziggo Sport. In Vandaag Inside spreekt Nijkamp van 'onwaarschijnlijk' lage aantallen.

Alle drie de Europese clubtoernooien (de Champions League, de Europa League én de Conference League) zijn sinds 2024 exclusief te zien bij Ziggo. Begin deze maand werd bekend dat het contract inmiddels is verlengd met nog eens vijf seizoenen, waardoor al het Europese voetbal tot en met het seizoen 2030/31 bij Ziggo te zien zal zijn.

Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS en tegenwoordig vooral bekend als kijkcijfergoeroe met een eigen podcast, een column in De Telegraaf en veel volgers op Instagram, schuift vrijdagavond aan in Vandaag Inside. Na een discussie over onder meer Feyenoord en AZ vraagt bargast Gerard Joling haar of zij het allemaal nog snapt. "Nou, een beetje, maar ik moet eerlijk zeggen: ik heb wel de kijkcijfers van al die voetbalwedstrijden."

Johan Derksen weet al wat er komen gaat: "Het viel tegen, hè? Het viel heel erg tegen!", zegt De Snor. Nijkamp beaamt: "Ik was er echt van geschrokken." René van der Gijp snapt er niks van: "Het waren wereldpotjes, goede wedstrijden. Bizar." Op de kraker tussen Manchester City en Real Madrid schakelden echter maar 95.000 kijkers af. "Onwaarschijnlijk", zegt Nijkamp. "En die andere wedstrijd (Liverpool - Galatasaray, red.) had 171.000 kijkers", voegt ze eraan toe.

"In dat Ajax-jaar (2018/19, red.) haalden wij weleens 1,8 miljoen kijkers", zegt Van der Gijp vervolgens. Voor de goede orde: hij doelt daarmee op de nabeschouwing (!), waarin hijzelf te zien was bij Veronica. De Champions League-wedstrijden waren destijds bij die zender nog op het open net te zien - en tegelijkertijd ook bij Ziggo. Op de halve finale tussen Ajax en Tottenham Hotspur stemden dat seizoen liefst 5,4 miljoen kijkers af, becijferde de Stichting Kijkonderzoek. Wie tegenwoordig alle wedstrijden bij Ziggo wil zien, moet geabonneerd zijn op die zender én daarbij een extra pakket afnemen. Voor niet-abonnees zijn de wedstrijden van Nederlandse clubs en de drie finales wel gratis te bekijken, maar dan via de Ziggo GO-app.

'Met zoveel kijkers haal je die 30 miljoen er niet uit'

"Toen had je sowieso miljoenencijfers", zegt Nijkamp. "Maar ook als de Nederlandse clubs waren uitgespeeld, dan hadden de wedstrijden bij RTL echt nog wel zo'n 800.000 tot 900.000 kijkers. Maar nu, bij Ziggo... onder de 100.000 kijkers. Ze hebben daar dan schijnbaar 30 miljoen euro voor betaald, begreep ik van Chris Woerts. Ik weet niet of dat klopt, maar ze hebben er heel veel voor betaald. Met zoveel kijkers haal je dat er niet uit."

Derksen weet niet hoe het systeem werkt

Van der Gijp vangt echter geluiden op dat Ziggo daar niet echt mee zit, omdat het daar juist zou draaien om het aantal abonnees. "Ja, dat wordt gezegd. Dan gaan mensen niet weg, die blijven dan lid van Ziggo, zeggen ze", aldus Wilfred Genee. Derksen haakt in: "Ik ben ook lid van Ziggo, maar ik betrap me erop dat ik weinig kijk." Genee weet echter dat dat bij zijn vaste tafelgenoot een andere oorzaak heeft: "Jij weet ook niet hoe het systeem werkt. Jij weet niet dat je terug kan kijken of een film op kan zetten, of dat soort dingen." Daar moet Derksen hem gelijk in geven.