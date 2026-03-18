Valentijn Driessen zat er maandag behoorlijk naast toen hij in Vandaag Inside berichtte over protesterende Feyenoord-supporters bij De Kuip. Uit een Instagram-post van Rotterdam Radicals blijkt dat er bij het stadion juist een videoclip werd opgenomen met daarin een bekende MMA-vechter.

Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, schoof maandag zoals gebruikelijk aan in VI. In de uitzending vroeg hij zich hardop af of De Klassieker wel uitgespeeld zou worden. "Ik krijg net voor de uitzending berichten. Er staan nu wat mensen voor De Kuip met bivakmutsen. Zij schreeuwen dat de rvc en de trainer eruit moeten: iedereen moet weg. Maar er gaan nu ook geluiden dat de wedstrijd misschien het Ajax-scenario krijgt", aldus Driessen.

Daarmee leek de journalist te verwijzen naar het duel tussen Ajax en FC Groningen, dat eerder dit seizoen vanwege massaal vuurwerk al na vijf minuten spelen definitief werd gestaakt. De wedstrijd werd vervolgens op dinsdag, in een lege Johan Cruijff ArenA, uitgespeeld.

De bewuste video van Rotterdam Radicals opent met de uitlatingen van Driessen in VI. Vervolgens wordt getoond hoe een groep personen juist bij De Kuip aanwezig was voor de opname van een videoclip met daarin MMA-vechter (én Feyenoord-supporter) Brian Hooi. Op de beelden is te zien hoe door de aanwezigen inderdaad bivakmutsen worden gedragen en vuurwerk wordt afgestoken. Van protest tegen of dreiging richting de clubleiding van Feyenoord lijkt geen enkele sprake te zijn.