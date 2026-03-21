komt na de interlandbreak mogelijk tóch weer in actie voor Tottenham Hotspur. De 22-jarige Tsjech beleefde in het Champions League-duel bij Atlético Madrid een absolute horroravond en werd al na een kwartier spelen naar de kant gehaald om plaats te maken voor . Laatstgenoemde staat echter voor een rugoperatie, waardoor hij mogelijk een maand is uitgeschakeld.

Vicario (29) is dit seizoen de onbetwiste eerste keus onder de lat bij de Spurs, die een bijzonder moeizaam seizoen doormaken. Met nog acht speelronden te gaan staat de werkgever van Micky van de Ven en Xavi Simons in de Premier League slechts zestiende, met maar één punt meer (30 om 29) dan de nummer achttien West Ham United. De onderste drie ploegen in de Premier League (die bestaat uit twintig clubs) degraderen aan het eind van de rit rechtstreeks naar de Championship.

Komende zondag speelt Tottenham in eigen huis een onvervalst 'zespuntenduel' tegen Nottingham Forest (aftrap 15.15 uur), dat met evenveel punten als West Ham op de zeventiende plaats bivakkeert. Vicario zal in die wedstrijd 'gewoon' weer onder de lat staan, maar zal daarna een rugoperatie moeten ondergaan, zo meldt Tottenham op de clubsite. "De ingreep is zo gepland om zo min mogelijk impact op ons seizoen te hebben", zo valt te lezen. Na de operatie zal Vicario naar verwachting maximaal een maand niet beschikbaar zijn. De Spurs zijn na het duel met Nottingham Forest drie weken vrij in verband met de aankomende interlandperiode. Op 12 april wacht een uitwedstrijd bij Sunderland; op 18 april komt Brighton & Hove Albion op bezoek in Londen.

Mocht Vicario voor die twee wedstrijden nog niet hersteld zijn, dan komt trainer Igor Tudor voor een pijnlijk dilemma te staan. Want: kan hij het maken om Kinsky dan weer voor de leeuwen te gooien? De Tsjech is de meest ervaren optie achter Vicario, maar zijn zelfvertrouwen heeft door de pijnlijke avond in Madrid natuurlijk een gigantische knauw gekregen. Achter Kinsky fungeert de 27-jarige Brandon Austin als derde keeper. Hij heeft pas drie officiële duels voor de club achter zijn naam: vorig seizoen stond hij onder de lat in een Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United (1-2 verlies) en de gewonnen Europa League-duels met Hoffenheim (2-3) en IF Elfsborg (3-0).