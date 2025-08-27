Live voetbal

Koeman krijgt vlak voor bekendmaken selectie Oranje heel goed nieuws

Niels Hassfeld
27 augustus 2025, 07:43

Memphis Depay staat weer op het trainingsveld bij Corinthians, zo deelt de Braziliaanse club op X. De aanvaller moest de afgelopen drie competitieduels aan zich voorbij laten gaan wegens een virusinfectie, maar is daar inmiddels van hersteld.

Een week geleden kwam naar buiten dat Depay te maken had met een virusinfectie, die hem op dat moment al twee duels aan de kant had gehouden. Daardoor was het onzeker of de spits op tijd fit zou zijn voor de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen op respectievelijk 4 en 7 september. Vrijdag zal Ronald Koeman de selectie voor die interlands bekendmaken.

Met het oog daarop heeft de keuzeheer zeer goed nieuws ontvangen uit Brazilië. Op beelden van Corinthians is namelijk te zien dat Depay weer heeft deelgenomen aan de groepstraining. Naar alle waarschijnlijkheid kan de aanvaller zondag weer meedoen bij zijn club, wanneer het duel met Palmeiras op het programma staat.

In dat geval lijkt Depay ook deel te kunnen nemen aan de aanstaande interlands. Naast kwalificatie voor het WK van 2026 staat er voor de spits persoonlijk ook veel op het spel. Nadat hij in juni Robin van Persie evenaarde als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, zou hij tegen Polen of Litouwen het record helemaal kunnen overnemen.

Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras

Kersvers Corinthians-voorzitter komt met kraakheldere reactie op Memphis-geruchten

Koeman zwetend voor tv na serieuze aanslag op Oranje-steunpilaar

Koeman zwetend voor tv na serieuze aanslag op Oranje-steunpilaar

Hugo Borst bij De Oranjezomer

Hugo Borst noemt spits van wie PSV, Ajax en Feyenoord allemaal dromen

Savarunl
32 Reacties
438 Dagen lid
368 Likes
Savarunl
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Slecht nieuws voor Oranje dus.... Nog langer met Depay door.

ERIMIR
3.268 Reacties
415 Dagen lid
37.194 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Daar zit niemand op te wachten behalve Koeman.

Sparta010
73 Reacties
702 Dagen lid
607 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Pff ben die gozer zo zat. Laat hem lekker in Brazilië blijven en stel een andere spits op. Koeman altijd met zijn Depay-Stijve.

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
13
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

