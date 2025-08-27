Koeman krijgt vlak voor bekendmaken selectie Oranje heel goed nieuws

staat weer op het trainingsveld bij Corinthians, zo deelt de Braziliaanse club op X. De aanvaller moest de afgelopen drie competitieduels aan zich voorbij laten gaan wegens een virusinfectie, maar is daar inmiddels van hersteld.

Een week geleden kwam naar buiten dat Depay te maken had met een virusinfectie, die hem op dat moment al twee duels aan de kant had gehouden. Daardoor was het onzeker of de spits op tijd fit zou zijn voor de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen op respectievelijk 4 en 7 september. Vrijdag zal Ronald Koeman de selectie voor die interlands bekendmaken.

Artikel gaat verder onder video

Met het oog daarop heeft de keuzeheer zeer goed nieuws ontvangen uit Brazilië. Op beelden van Corinthians is namelijk te zien dat Depay weer heeft deelgenomen aan de groepstraining. Naar alle waarschijnlijkheid kan de aanvaller zondag weer meedoen bij zijn club, wanneer het duel met Palmeiras op het programma staat.

In dat geval lijkt Depay ook deel te kunnen nemen aan de aanstaande interlands. Naast kwalificatie voor het WK van 2026 staat er voor de spits persoonlijk ook veel op het spel. Nadat hij in juni Robin van Persie evenaarde als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, zou hij tegen Polen of Litouwen het record helemaal kunnen overnemen.