Koeman moet vrezen: sterkhouder mogelijk absent in WK-kwalificatie wegens infectie

Bondscoach Ronald Koeman kan tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen mogelijk geen beroep doen op . Volgens diverse Braziliaanse media is de 31-jarige spits momenteel geveld door een virusinfectie.

Memphis staat op het punt om alleen topscorer aller tijden te worden van het Nederlands elftal. Momenteel staat de aanvaller op vijftig treffers in het Oranje-shirt, waardoor hij de titel deelt met de huidige Feyenoord-trainer Robin van Persie die op hetzelfde aantal staat. Mocht Memphis de interlands tegen Polen en Litouwen van respectievelijk 4 en 7 september missen, dan zal hij zijn recordjacht even uit moeten stellen. Wel zou de goaltjesdief inmiddels onder behandeling en is het de verwachting dat hij niet al te lang uit de running is.

Eerder vandaag werd al bekend dat Corinthians vandaag een deadline heeft voor een achterstallige betaling aan Memphis. De Oranje-international zou recht hebben op een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro en dat bedrag zou hij uiterlijk deze woensdag op zijn bankrekening moeten hebben staan.

Memphis heeft recht op dat bedrag vanwege zijn sportieve prestaties tussen september 2024 en juli van dit jaar voor Corinthians. De aanvaller speelde namelijk in minimaal 70 procent van de wedstrijden van de Braziliaanse club (wat hem 980.000 euro oplevert) en maakte vijftien goals en gaf veertien assists (goed voor een kleine 740.000 euro).