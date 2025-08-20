Live voetbal 4

Koeman moet vrezen: sterkhouder mogelijk absent in WK-kwalificatie wegens infectie

Koeman moet vrezen: sterkhouder mogelijk absent in WK-kwalificatie wegens infectie
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
20 augustus 2025, 20:34   Bijgewerkt: 21:05

Bondscoach Ronald Koeman kan tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen mogelijk geen beroep doen op Memphis Depay. Volgens diverse Braziliaanse media is de 31-jarige spits momenteel geveld door een virusinfectie.

Memphis staat op het punt om alleen topscorer aller tijden te worden van het Nederlands elftal. Momenteel staat de aanvaller op vijftig treffers in het Oranje-shirt, waardoor hij de titel deelt met de huidige Feyenoord-trainer Robin van Persie die op hetzelfde aantal staat. Mocht Memphis de interlands tegen Polen en Litouwen van respectievelijk 4 en 7 september missen, dan zal hij zijn recordjacht even uit moeten stellen. Wel zou de goaltjesdief inmiddels onder behandeling en is het de verwachting dat hij niet al te lang uit de running is.

Artikel gaat verder onder video

Eerder vandaag werd al bekend dat Corinthians vandaag een deadline heeft voor een achterstallige betaling aan Memphis. De Oranje-international zou recht hebben op een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro en dat bedrag zou hij uiterlijk deze woensdag op zijn bankrekening moeten hebben staan.

Memphis heeft recht op dat bedrag vanwege zijn sportieve prestaties tussen september 2024 en juli van dit jaar voor Corinthians. De aanvaller speelde namelijk in minimaal 70 procent van de wedstrijden van de Braziliaanse club (wat hem 980.000 euro oplevert) en maakte vijftien goals en gaf veertien assists (goed voor een kleine 740.000 euro).

➡️ Meer nieuws over Memphis Depay

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
'Koeman maakt opmerkelijke ommezwaai: veel besproken Eredivisiespeler tóch in voorselectie Oranje'

'Koeman maakt opmerkelijke ommezwaai: veel besproken Eredivisiespeler tóch in voorselectie Oranje'

  • Gisteren, 09:49
  • Gisteren, 09:49
Memphis Depay in het shirt van Corinthians met op de achtergrond het logo van PSV

Memphis terug naar PSV? Elfrink: 'Dat verhaal klinkt nu opnieuw'

  • Gisteren, 08:12
  • Gisteren, 08:12
Sem Steijn en Ronald Koeman

‘Koeman speelt liever met tien man, dan dat hij Sem Steijn oproept’

  • ma 18 augustus, 19:27
  • 18 aug. 19:27
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
13
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel