Matchwinner Memphis komt één goal tekort en ziet bonus aan zijn neus voorbijgaan

kroonde zich donderdag namens Corinthians tot matchwinner in de bekerwedstrijd tegen Palmeiras. De Nederlandse aanvaller was tien minuten voor tijd verantwoordelijk voor de winnende goal in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Copa do Brasil. Memphis komt echter één goal tekort om een lucratieve bonus in de wacht te slepen.

Het duel tussen Corinthians en Palmeiras leek lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel uit te gaan draaien, tot Memphis in minuut 79 het verschil wist te maken. De Oranje-spits zette het hoofd tegen een wegdraaiende voorzet van ploeggenoot Matheus en liet Palmeiras-keeper Weverton kansloos: 1-0. Vijf minuten later leken de bezoekers op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Maurício werd na ingrijpen van de VAR vanwege buitenspel geannuleerd. Corinthians verdedigt volgende week donderdag derhalve een minimale voorsprong in de returnwedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

De rake kopbal van Memphis betekende zijn vijftiende officiële doelpunt namens Corinthians sinds zijn komst in september 2024. Daarnaast was de Oranje-international inmiddels goed voor veertien assists in het shirt van de club uit São Paulo, waardoor hij in totaal rechtstreeks betrokken was bij 29 doelpunten. CNN Brasil meldt dat in Memphis' contract bonussen zijn opgenomen waardoor hij bij twintig en 25 betrokkenheden bij doelpunten al een totaalbedrag van 3,15 Braziliaanse real (ongeveer 500 duizend euro) heeft geïncasseerd. Was Memphis vóór vandaag (31 augustus) als doelpuntenmaker of aangever betrokken geweest bij dertig goals, dan had hij nog eens 1,5 miljoen real (230 duizend euro) getoucheerd, maar daarvoor komt hij dus precies één goal of assist tekort.