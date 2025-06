Memphis woont al 9 maanden in dit peperdure en bizar grote penthouse

verblijft al sinds zijn komst naar Corinthians in een bizar groot penthouse in een luxe hotel in São Paulo, zo melden Braziliaanse media. Op kosten van de club bewoont de aanvaller van het Nederlands elftal een uit drie verdiepingen bestaande suite van alles bij elkaar zo'n 900 vierkante meter.

In september 2024 tekende Memphis een contract bij Corinthians, nadat hij enkele maanden eerder was vertrokken bij Atlético Madrid. De Braziliaanse club was op het moment van Memphis' komst verwikkeld in een strijd tegen degradatie, maar mede door de inbreng van de Nederlander wist Corinthians dat scenario te voorkomen. Inmiddels staat Memphis in alle competities op 42 officiële wedstrijden voor Corinthians, waarin hij dertien keer scoorde.

LEES OOK: Memphis ligt flink in de clinch met Corinthians en stelt ultimatum

Bij het tekenen van zijn contract kwamen Memphis en Corinthians overeen dat de club een geschikte woning voor de Nederlander zou gaan zoeken, zo meldt SCCP News op X. Dat is echter tot op de dag van vandaag nog niet gelukt, waardoor Memphis al sinds september in het penthouse van het Rosewood Hotel in São Paulo verblijft. Het hotel omschrijft de suite als 'de ultieme expressie van luxe', wat ook duidelijk wordt uit de beschrijving.

LEES OOK: Speculatie over onvrede Depay richting Koeman

Volgens de website van het hotel heeft het penthouse van Memphis een oppervlakte van 900 vierkante meter. Daarnaast beschikt de suite over een eigen infinity pool én een verborgen rooftop garden. Inbegrepen bij de prijs (SCCP News spreekt van bedragen oplopend tot 42.000 euro per dag!) zijn onder meer een 24-uurs butler service, exclusief dineren op de eigen kamer en een gepersonaliseerde wijnkelder, waarin ook sterke drank te vinden is.

⚫️⚪️ | Desde que chegou ao Corinthians, Memphis Depay vive hospedado na cobertura mais luxuosa de São Paulo: a Penthouse Suite do hotel Rosewood. O tríplex de 1.115 m², localizado no 25º andar da Torre Mata Atlântica, tem diárias de até R$ 274 mil e oferece mordomo e motorista 24… pic.twitter.com/MfugVsF2Sv — SCCP News (@_sccpnews) June 26, 2025

