Memphis ligt flink in de clinch met Corinthians en stelt ultimatum

heeft zijn club Corinthians via zijn advocaten een ultimatum gesteld. De reden hiervoor is een betalingsachterstand van zijn Braziliaanse broodheer van meer dan zes miljoen real, omgerekend ruim 900.000 euro. Dat meldt het Algemeen Dagblad na berichtgeving in de Braziliaanse media.

Memphis streek in september 2024 neer bij het Braziliaanse Corinthians, nadat hij transfervrij was na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Na een stroef begin was de Oranje-international al snel op dreef met zeven treffers in elf Série A wedstrijden. Daarmee had de 31-jarige goaltjesdief een belangrijke bijdrage in de opmars van Corinthians.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Memphis openhartig: 'Hij is heel belangrijk geweest voor mij'

Het lijkt er alleen niet op dat zijn Braziliaanse broodheer punctueel is qua betaling van het salaris. Braziliaanse media schetsen dat de club een betalingsachterstand van ruim 900.000 euro heeft bij Memphis. De aanvaller eist het achterstallige bedrag woensdag nog terug te krijgen. Is dat niet het geval dan beroept Memphis zich op het recht om 'zijn professionele verplichtingen' niet meer na te komen. Oftewel: de aanvaller weigert dan nog te spelen voor Corinthians.

LEES OOK: Depay speecht en krijgt massaal applaus in kleedkamer van Oranje

Het bedrag dat Corinthians verschuldigd is aan Memphis bestaat uit twee delen. Zo moet de club hem nog een premie betalen voor het winnen van het staatskampioenschap van São Paulo van maart dit jaar. Dit bedraag zo'n 733.000 euro. Daarnaast heeft Memphis nog geld tegoed voor zijn portretrechten. Dit gaat om ongeveer 220.000 euro.

De advocaten van Memphis zouden Corinthians al op 15 mei voor het eerst op de hoogte hebben gesteld van de betalingsachterstand. Destijds werd de club nog geleid door voorzitter Augusto Melo, die inmiddels uit zijn functie is gezet. Momenteel wordt de club geleid door interim-voorzitter Osmar Stabile. Hij en zijn staf hebben inmiddels een tweede notificatie ontvangen van de advocaten van Memphis. In dat schrijven wordt gemeld dat er nooit is gereageerd op het eerste bericht en dat de betalingsachterstand vandaag, woensdag 25 juni, nog voldoen moet worden. De club heeft laten weten de eerste melding nooit te hebben ontvangen en dat het werkt aan een oplossing.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗