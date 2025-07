Memphis uitgekotst bij Corinthians: clubcomplex beklad met teksten over spits

ligt flink onder vuur bij de achterban van Corinthinas. De fans van de Braziliaanse club zijn door diverse gebeurtenissen helemaal klaar met de spits van het Nederlands elftal. Zo zijn de muren van het clubcomplex Parque São Jorge beklad met beledigende teksten over Memphis.

Memphis heeft onlangs een nummer gemaakt waarin hij iets zei over Corinthians-icoon Neto. Dat is niet in goede aarde gevallen bij de supporters van de club. Zij besloten om clubcomplex Parque São Jorge te bekladden met teksten over de aanvaller. "Memphis, jij hebt niets van een idool. Neto is ons idool", stond er onder meer. Verder was er "Memphis out" en "salaris boven voetbal" geschreven op de muur.

Twee weken geleden was er ook al de nodige ophef rondom de persoon van Depay, toen hij niet kwam opdagen op de training. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met de geluiden dat Corinthians een schuld heeft bij het bedrijf dat de beveiliging van de spits regelt. Inmiddels zou die schuld zijn afbetaald, waarna Depay weer op het trainingsveld verscheen. Ook zijn achterstallige salaris zou zijn uitgekeerd. Daarnaast werd Memphis afgelopen zaterdag in de derby tegen São Paulo al in de rust gewisseld en keerde hij in de tweede helft niet terug op de bank.

Ook de afgezette president Augusto Melo, die Memphis naar Brazilië haalde, was het doelwit van meerdere protesten. Diverse eigendomen van hem werden vernield en bovendien werd hij in een tekst 'dief' genoemd. Melo is aangeklaagd in een strafzaak rondom de sponsoring van de goksite VaideBet. Een andere goksponsor, Grupo Esportes da Sorte, zou momenteel het salaris van Memphis op zich nemen.

