Corinthians praat met Memphis over financiële problemen: 'De club heeft als doel...'

Memphis Depay bij Corinthians
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
20 augustus 2025, 16:15

Corinthians heeft bij monde van financieel directeur Emerson Piovesan bevestigd dat het te maken heeft met flinke financiële problemen. De Braziliaanse club heeft ruim 370 miljoen euro schuld en is onder meer nog geld verschuldigd aan Memphis Depay. Dit wil de club via een regeling oplossen, maar het is niet bekend of de aanvaller daar mee akkoord gaat.

Het Braziliaanse Lance wist woensdag te melden dat Corinthians vandaag een deadline heeft voor een achterstallige betaling aan Memphis. De Oranje-international zou recht hebben op een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro en dat bedrag zou hij uiterlijk deze woensdag op zijn bankrekening moeten hebben staan. Memphis heeft recht op dat bedrag vanwege zijn sportieve prestaties tussen september 2024 en juli van dit jaar voor Corinthians. De aanvaller speelde namelijk in minimaal 70 procent van de wedstrijden van de Braziliaanse club (wat hem 980.000 euro oplevert) en maakte vijftien goals en gaf veertien assists (goed voor een kleine 740.000 euro).

Corinthians zit dus flink in de financiële penarie en dat wordt bevestigd door Piovesan. "Het is de grootste uitdaging van mijn leven", vertelt hij in gesprek met ESPN. "We hebben verschillende verplichtingen. We bespreken met onze schuldeisers hoe we deze verplichtingen het beste kunnen nakomen met onze inkomstenstroom. Dat is niet makkelijk, maar we werken eraan om aan alle verplichtingen te voldoen."

Inzake Memphis is voert Corinthians volgens Piovesan al ruime tijd gesprekken met de entourage van Memphis. De club heeft als doel om tot een betalingsregeling te komen. "De mensen van Memphis zijn bereid om te praten", aldus de financieel directeur van de Braziliaanse club. "Begrijpen is een andere zaak. Maar we geloven dat we tot een afspraak kunnen komen en verder kunnen."

Sportieve consequenties Corinthians

De financiële problemen van Corinthians hebben ook sportieve gevolgen voor de club. Zo heeft de FIFA de Braziliaanse grootmacht een transfer ban opgelegd vanwege een schuld aan het Mexicaanse Santos Laguna voor de komst van Félix Torres. Daarnaast spelen er nog andere juridische zaken, onder meer met Matías Rojas en het Argentijnse Talleres rond de transfer van Rodrigo Garro.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

